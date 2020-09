4 laptopuri care te lasă fără cuvinte: la așa preț de la eMAG sunt pomană curată pentru ce fac

Sigur că îți poți face treaba cu orice laptop, cu orice computer, dar unele sunt mult mai bune decât altele. Așa e cazul cu modelele de astăzi. Performanța e nemaipomenită și prețul, pentru ce oferă, e mai mult decât onorabil.

Te-ai întrebat vreodată ce-i cu adevărat performant la un laptop? Să fie procesorul? Să fie placa video sau spațiul de stocare generos? Sau să fie ecranul? Dacă spui că nu e vorba doar de-o componentă, ci de tot ansamblul, ai dreptate. Laptopurile de mai jos sunt excelente pentru orice ai avea nevoie, în special dacă vrei să treci rapid între muncă și relaxare. Partea și mai bună e că-s la reducere în perioada asta, în spiritul Back to School.

Laptopuri pe care le poți lua de la eMAG și să nu regreți

Ce vezi mai jos e doar o selecție mică. Dacă vrei să vezi și mai multe, mai ieftine sau mai performante, poți cerceta întregul portofoliul MSI de aici.

Primul de pe listă e pentru creatori. Sau e pentru cei care pun preț pe performanța la preț bun și laptopul n-ar trebui să-i încurce. E vorba de un model MSI Modern 15 cu procesor de nouă generație Intel Core i5, ecran de 15,6 inci Full HD și o placă video dedicată. E vorba de un model Nvidia cu o memorie de 2 GB. Și că tot ziceam de spațiu de stocare, acest model are 512 GB pe SSD. Prețul e însă desăvârșit. Poți cerceta laptopul în oferta eMAG aici

Dacă n-ai fost atent la ce s-a mai întâmplat în lumea computerelor în ultimii ani e bine să știi că AMD a revenit în forță. Și-am găsit un laptop excelent ca să demonstreze asta. E vorba de un MSI Modern 14 cu AMD Ryzen 5. Cu așa procesor, la pachet cu 8 GB memorie RAM și placă video Radeon RX Vega 6, laptopul e și ultraportabil, e și performant. Ca să nu mai zic de preț, care-i foarte bun

Ți-am zis de Intel, ți-am zis de AMD și acum cred că ești pregătit să descoperi un monstru al performanței. Are Ryzen 7, perla coroanei de la AMD. Are 512 GB spațiu de stocare, dar și-o placă video dedicată cu 4 GB memorie RAM. Și nu doar atât. Ecranul e de 17,3 inci Full HD cu o rată de refresh de 144 Hz. Iar reducerea a intrat tocmai acum ca să profiți de ea

Mai vrei încă o surpriză? În regulă, mai am încă un model deosebit. E vorba de un MSI GF63 cu o placă video Nvidia GTX1650 Ti cu 4 GB de memorie. Și nu doar atât, evident. E un model care-și face treaba excelent pe gaming, așa că are un ecran de 15,6 inci Full HD cu o rată de refresh de 120 Hz, are 512 GB spațiu de stocare pe SSD, dar și un procesor Intel Core i5. E, practic, ce-ai vrea între portabil și stație de divertisment. Iar acum are o reducere imensă