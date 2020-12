Dacia dă lovitura în lume. Ce trebuie să știe acum toți șoferii

Dacia dă lovitura în lume grație uzinei de la Mioveni, iar acest lucru trebuie știut de toți șoferii care vor să aleagă în cunoștință de cauză.

Dacia reușește să dea lovitura în Europa cu mașini considerate ieftine, accesibile, dar care-și fac treaba foarte bine. Numai că în spate e mai mult de atât și totul pornește din fabrică. Constructorul operează două uzine – una în România la Mioveni și alta în Maroc la Tanger.

Succesul celei din România e vizibil, spune directorul general Automobile Dacia, Christophe Dridi într-un interviu acordat LifeNews.ro.

Șeful Dacia susține că, chiar dacă odată cu lansarea noilor modele Logan, Sandero şi Sandero Stepway, din portofoliul uzinei de la Mioveni au dispărut modelele Logan MCV şi Sandero, – primul scos definitiv din gama Dacia, iar al doilea fiind produs acum pentru piaţa europeană doar în Maroc – unitatea de producţie din România lucrează foarte aproape de capacitatea maximă.

De altfle, uzina de la Mioveni„are unul dintre cei mai buni indici de utilizare a capacităţii instalate din întreaga lume”, arată Dridi.

În acelaşi context, oficialul Dacia a arătat însă că în această perioadă dificilă adaptarea rapidă a producţiei la cerere, agilitatea uzinei, este mai importantă decât oricând. În plus, Christophe Dridi a dezvăluit şi cât de intensă a devenit concurenţa internă dintre uzinele grupului Renault pentru industrializarea noilor proiecte. În speţă, oficialul Dacia a explicat că „noi trebuie să fim întotdeauna în faţa celor din Tanger pentru a câştiga. Şi aici e vorba despre mai multe criterii. Calitatea, de exemplu, este foarte importantă. Iar competitivitatea în privinţa costurilor e un factor decisiv.

”Vă amintiți că în primăvară am fost nevoiți să oprim complet lucrul. Apoi am lucrat întâi în doar două schimburi și, ulterior, am revenit la trei. Ei bine, acum suntem nevoiți să lucrăm și sâmbăta pentru a acoperi comenzile. În această perioadă, mai mult ca oricând, trebuie să fim agili. Să ne calibrăm rapid producția în funcție de cerere. De exemplu, cum Franța este piața pe care exportăm cel mai mult, dacă acolo este impusă carantina și oamenii nu mai ajung să cumpere mașini, trebuie să ajustăm producția cât mai repede.” – concluzionează șeful Dacia.