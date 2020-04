Cum faci ITP în perioada limitării deplasării: RAR a spus ce treci pe declarație

Dacă ai nevoie să faci inspecția tehnică perioadică acum, cât e stare de urgență, Registrul Auto Român a transmis ce treci pe declarație. Poți astfel să ieși din casă și să rezolvi ITP.

Registrul Auto Român a transmis, pe Facebook, că cei care au nevoie să facă ITP o pot face liniștiți. Însă, în vederea deplasării către reprezentanțele RAR sau către stațiile ITP autorizate, trebuie să bifezi în declarația pe propria răspundere punctul 2. Adică: „asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor”.

Recent, RAR a anunțat că toate reprezențantele sale din țară au fost dezinfectate și igienizate. Totodată, au fost luate toate măsurile de protecție pentru angajați și clienți. Timpii de așteptare pentru eliberarea actelor au fost scurtați.

De unde iei declarația, dacă te duci la ITP, și cum o semnezi

A fost lansat și un site oficial unde poți completa declarația, fie că mergi la cumpărături sau la locul de muncă, fie că ai nevoie de ITP. Declarația pe proprie răspundere sau adeverința de la angajator le poți lua de pe site-ul oficial: formular.sts.ro.

În ceea ce privește semnarea, o poți face pe calculator sau pe telefon. Semnătura olografă e necesară, după ce ți-ai completat datele pe declarație.

Pe iPhone ai o soluție foarte simplă. Trebuie doar să ai configurată aplicația Mail și să-ți trimiți documentul pe adresa ta. Odată ce-ai făcut asta, îl deschizi și-l semnezi direct în aplicație. Videoul de mai sus îți prezintă pe scurt pașii. Dacă nu vrei să faci asta, poți apela la o aplicație: Adobe Acrobat Reader (o ai pe Android și iOS) și e gratuită.

Documentul PDF pe care îl descarci de pe site-ul oficial îl deschizi pe telefonul tău cu această aplicație. Apoi, te apuci să semnezi declarația pe proprie răspundere. Dai editare – marcat cu semnul grafic al unui pix – și alegi Fill & Sign. Odată ce-ai făcut asta, caută pictograma unui stilou. Apeși pe ea și începi să semnezi. Dai Done și gata. Semnătura va fi salvată, ca s-o folosești și pe viitor. Am făcut un ghid complet, pentru telefon și PC.