Telefoane mai ieftine la eMAG: ce poți să cumperi cu preț redus acum

La cât de des sunt reduceri la magazinele online românești, și în special la eMAG, e greu de spus de ce mai aștepți Black Friday. Ca să vezi ce poți cumpăra acum, am aruncat o privire pe resigilatele eMAG să văd unde sunt reduceri. Și am făcut lista de telefoane de mai jos.

Telefoane pe care să le iei mai ieftin de la eMAG

Razer Phone 2 nu s-a bucurat de multă popularitate. A fost gândit ca telefon de gaming, are 64 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și un ecran special făcut pentru jocuri video. E disponibil acum cu reducere.

Huawei P30 Pro e o alegere bună mai ales când te gândești la camera foto. Are zoom mare și trei senzori ca să acoperi cam tot ce vrei. Are 256 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și va primi în curând actualizare la Android 10. E disponibil la resigilate de unde poți să-l iei mai ieftin.

La eMAG mai e și Samsung Galaxy A70. Telefonul are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și un design care îl face să pară premium. A fost lansat anul acesta, iar acum are preț redus.

OnePlus 7T e un telefon cu preț excelent pentru ce hardware oferă. Ai un ecran de 6,55 inci Full HD+ AMOLED cu rată de refresh 90 Hz, ceea ce nu prea găsești pe alte telefoane de top. Mai are și 8 GB memorie RAM și 128 GB stocare. Bateria e de 3.800 mAh. La eMAG e disponibil cu același preț ca-n afară.

Honor View 20 e un telefon produs de Huawei care încă se ține bine. A fost lansat la începutul anului și are o cameră de 48 MP. Are 256 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și o cameră foto de 48 megapixeli. Are preț foarte bun aici.

În fine, un Samsung Galaxy Note 10 Plus la eMAG resigilate are un preț mai uman. Modelul listat acum are 256 GB spațiu de stocare, 12 GB memorie RAM, trei camere foto și stylus, așa cum te-ai obișnuit pe seria Note. Îl poți cumpăra de aici cu reducere.