Pornhub vrea să prevină dispariția albinelor, prin filme pentru adulți

Pornhub are mai multe campanii pentru protejarea mediului și prevenirea încălzirii globale. Cea mai recentă este intitulată BeeSexual și este menită să te informezi în legătură cu riscul dispariției albinelor.

PornHub este cel mai popular site de pe internet cu filme pentru adulți. Popularitatea și profitabilitatea platformei este atât de mare, încât gigantul din spate își permite să facă investiții în campanii umanitare, nu doar conținut interzis minorilor. Ca referință, s-a lansat în urmă cu 12 ani, cu aproximativ doi ani mai târziu decât YouTube.

Datorită conținutului pe care îl oferă și a numărului foarte mare de oameni care îl accesează în fiecare zi, PornHub este un pic mai jos față de Netflix în clasamentul mondial. Pe de altă parte, a depășit eBay, LinkedIn sau Twitch la popularitate. În acest context, faptul că oficialii din spate își folosesc puterea pentru a face ceva bun pentru planetă este lăudabil.

PornHub are la activ mai multe activități pentru protejarea mediului și inițiative menite să salveze planeta. Cea mai recentă dintre ele este intitulată BeeSexual și a fost realizată în colaborare cu fundațiile Operation Honey Bee și The Center for Honeybee Research. Aceasta are ca scop creștere populației de albine la nivel global, o populație care a scăzut într-un ritm foarte alert în ultimul deceniu, din cauza utilizării masive de pesticide în agricultură.

Pentru a-și atinge scopul, Pornhub a inițiat o campanie de donații recurente către respectivele instituții. În același timp, a creat un canal pe platforma de streaming intitulat BeeSexual. Acesta include clipuri cu albine ale căror titluri au referințe sexuale. Clipurile în care poți vedea albinele interacționând cu flori sau în timp ce se împerechează sunt menite să te educe. Dacă vrei să ajuți și tu la amplificarea donațiilor făcute de Pornhub, trebuie să sporești vizualizările clipurilor de pe BeeSexual. Sumele donate sunt corelate.