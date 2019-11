Motorola RAZR 2019, lansat oficial: cât de bun e telefonul pliabil care mizează pe melancolie

După câțiva ani de speculații pe marginea acestui gadget, Motorola RAZR 2019 a fost lansat în mod oficial. Pe lângă faptul că este cel mai ieftin telefon pliabil, designul exterior îți aduce aminte de vremea telefoanelor de vorbit.

În urma cu mai mult de un deceniu, Motorola a fost unul dintre cele mai importanți producători de telefoane mobile la nivel global. Primul RAZR a fost unul dintre cele mai populare gadgeturi din toate timpurile. Ca urmare, nu ar trebui să vină ca o surpriză majoră faptul că micul gigant care a schimbat o serie de proprietari în tot acest timp relansează RAZR.

În contrast cu toate terminalele pliabile din ultimul an, Motorola RAZR 2019 este un smartphone dominat de ecran al cărui panou se pliază de sus în jos, în locul versiunii tradiționale, de la stânga la dreapta. Cu alte cuvinte, nu se transformă într-o tabletă, ci într-un telefon cu ecran mai mare și mai lung.

În prima fază Motorola RAZR în versiunea pliabilă se va comercializa doar prin intermediul operatorului de telefonie american Verizon. Va avea un preț de achiziție de 1500 de dolari și va ajunge în magazine luna viitoare, cu puțin timp înaintea sărbătorilor de iarnă.

În opinia celor de la Motorola, designul adoptat pentru acest gadget este o premieră absolută în industrie, într-o perioadă în care prea puțini mai vin la înaintare cu inovații curajoase la acest capitol. Este însă important de reținut că, deși prețul este unul generos, nu primești la schimb o performanță de top sau o autonomie de invidiat. Din mai multe puncte de vedere, acesta este un telefon de fițe, iar având în vedere lumea în care trăim, se va vinde ca pâinea caldă.

Când îl închizi, este foarte similar din prisma grosimii cu originalul și se încadrează în 14mm. Pe exterior, are o cameră de 16 megapixeli și un ecran OLED de 2,7 inci pentru interacțiuni rapide. Spatele are o textură care previne alunecarea. Când îl deschizi, la bază are o ”buză” destul de groasă care găzduiește senzorul de amprentă. Are un port USB C și patru difuzoare în aceeași regiune.

Panoul interior are o diagonală totală de 6,1 inci cu un raport de aspect neobișnuit de 21:9. Rezoluția de 2142 x 876 nu este neapărat spectaculoasă în raport cu alte mobile de top, dar calitatea construcției este impresionantă. Partea de procesare este asigurată de o combinație între un Snapdragon 710 cu 6GB RAM și o memorie internă de 128GB. Sistemul de operare preinstalat este Android 9. Acumulatorul este de 2510 mAh și se încarcă rapid la 15W.