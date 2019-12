De ce Intel acuză Qualcomm că a făcut-o să iasă de pe piața de modemuri

Intel și Qualcomm sunt companii rivale, numai că lupta pentru supremație n-ar fi fost dusă tocmai corect de cea de-a doua.

În mai 2019, potrivit unei hotărâri din instanță, Qualcomm a fost acuzată că practicile sale de licențare ar fi încălcat legile antimonopol din Statele Unite ale Americii. Qualcomm a anunțat că va face recurs.

Aici intervine Intel. Steven Rodgers, vice-președintele executiv, spune despre compania sa că este exemplul perfect al efectelor negative pe care practicile Qualcomm le-ar fi avut asupra altor jucători. Acesta spune că hotărârea pe care autoritățile au luat-o în privința Qualcomm ar trebui să rămână în picioare.

„Intel a luptat aproape un deceniu pentru a construi o afacere profitabilă cu modemuri. Am investit miliarde, am angajat mii, am achiziționat două companii […] Intel nu a putut depăși barierele artificiale și insurmontabile ale concurenței corecte create prin schema Qualcomm și a fost nevoit să părăsească piața în acest an”, a explicat vice-președintele într-o postare pe blog.

Cum Qualcomm ar fi scos-o pe Intel de pe piață

„Intel a fost afectată de comportament anticoncurențial al lui Qualcomm, i s-au refuzat oportunitățile pe piața modemurilor, a fost împiedicată să facă vânzări clienților și a fost obligată să vândă la prețuri modificate în mod artificial de Qualcomm”, a mai spus Rodgers.

În 2017, Apple acuza Qualcomm că ar fi ceurt prea mulți ani pentru a-i putea folosi modemurile. În 2019, cele două companii au renunțat la disputele legale, pentru a intra din nou în parteneriat. La scurt timp, Intel și-a vândut afacerea de producție de modemuri pentru telefoane mobile către Apple la un preț de un miliard de dolari.

Intel spune că totul s-ar fi datorat practicilor anticoncurențiale ale Qualcomm, care ar fi făcut-o să piardă miliarde de dolari.

Potrivit deciziei judecătorești, Qualcomm ar trebui să renegocieze toate înțelegerile pentru licențe. Totuși, compania a obținut o amânare până în ianuarie 2020.