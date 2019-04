Fotografia care a înnebunit internetul și pe care nimeni nu o poate desluși

De câteva zile, pe internet circulă o imagine bizară, din care nimeni nu înțelege mare lucru, dar care a stârnit număroase reacții.

Name one thing in this photo pic.twitter.com/zgyE9rL2XP — dumbass ass idiot ? (@melip0ne) April 23, 2019

Ce obiecte vezi în această imagine? Cam nimeni nu reușește să identifice ce se află în imaginea postată de utilizatorul de Twitter @melip0ne, așa că postarea a ajuns virală destul de rapid. Răspunsurile oamenilor la imagine sunt foarte variate, după cum poți vedea mai jos:

What the fuck is going on here — Karl From Online (@HammerFist3) April 23, 2019

So this is what HP Lovecraft meant by indescribable shapes. Thx losing my sanity now. — ☭Comrade the American☭ (@USA_Comrade) April 23, 2019

This would actually be really useful for getting an understanding about people with dementia and how they might see the world too. — JasonWithAJ (@JasonWithAJ1) April 24, 2019

I’m literally crying looking at this — rachel (@portable_lunch) April 23, 2019

Deci ce se întâmplă de fapt în această imagine – și de ce nimeni nu vede ceva concret în ea? Doctorul Frank McAndrew, profesor de psihologie la Knox Colege din Galesburg, Illinois, a explicat că atunci când încercăm să interpretăm o imagine care pare ambiguă, în noi apar sentimentul de nesiguranță – iar de la nesiguranță la o oarecare înfiorare nu e decât un pas. Dar cum poate ca o simplă imagine să sperie un om?

„Cred că [senzația de] ciudat vine de la încercarea creierelor noastre de a recunoaște un pattern, a se concentra pe acel pattern și apoi de a avea acel pattern distrus în mod continuu de un alt pattern familiar”, a explicat doctorul Steven Schlozman, profesor asistent de psihiatrie de la Harvard Medical School. „Jur că văd un cimpanzeu în acea fotografie. Dar apoi devine ceva complet diferit, și apoi altceva. Nu pot completa puzzle-ul. Pot înțelege puțin din el, dar niciodată suficient încât să îmi dau seama ce văd”.