Acces la internet, condiționat de recunoaștere facială: cum arată viitorul internetului în China

Accesul la internet este foarte limitat în China, iar tot conținutul online la care au acces cetățenii este aspru cenzurat. Aceasăt situație este însă din ce în ce mai gravă.

Autoritățile chineze vor să implementeze în viitorul apropiat un sistem de rating pentru întreaga populație a țării, prin intermediul camerelor CCTV și al unor algoritmi avansați de recunoaștere facială. Restricțiile nu se vor reflecta însă doar în activitatea din afara casei, ci și în confortul câminului, pe internet. Cum se întâmplă și în România, ca să-ți faci un contract la internet și să vină cineva să ți-l instaleze, ai nevoie de un buletin.

În China însă, fiecare sesiune de navigare pe internet va fi condiționată de recunoaștere facială, ca să asocieze unei fețe site-urile pe care intri. Ulterior, aceleași site-uri vor influența ratingul tău de cetățean. Regula va fi implementată de la 1 decembrie. Tot din acel moment, achiziția unui smartphone va fi condiționată de recunoaștere facială.

Autoritățile din China se grăbesc să pună bazele sistemului de rating social, prin care primești note pentru fiecare gest pe care îl faci în public, de la aruncat o hârtie pe jos, până la dat locul unui bătrân în metrou. Este important de reținut că nu mai vorbim de încălcarea legilor, ci de un obiceiuri, tradiții și o scară de valori definită de șeful statului.

În cazul în care ai un scor mic, consecințele sunt incredibile. Riști să nu mai poți cumpăra un bilet de avion sau să folosești mijloace de transport în comun. S-ar putea să-ți fie restricționat accesul la internet, mai mult decât este deja. Există posibilitatea să fii penalizat și să nu-ți mai poți da copilul la școala pe care ți-o dorești. Pe de altă parte, un scor bun te ajută să obții o dobândă mai mică la bancă, să plătești mai puțin curentul și altele. Conform celor de la Associated Press, milioane de chinezi au deja interdicția de a mai cumpăra bilete de avion sau tren.

Chinese must pass facial-recognition just to use internet or get smartphone #China pic.twitter.com/TJwyXpHA8D

— TomoNews US (@TomoNewsUS) October 4, 2019