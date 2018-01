Producătorii auto care au intoxicat oameni cu gaze de eșapament

Autoritățile germane acuză companiile nemțești Volkswagen BMW și Daimler că au făcut experimente ilegale pe oameni și maimuțe. Un grup finanțat de aceste companii a expus diverși subiecți gazelor de eșapament.

După scandalul de anul trecut în care Volkswagen și alte companii din Germania au ascuns rezultatele adevărate al testelor de emisii, giganții industriei auto sunt implicați într-un alt scandal de proporții. Conform agențiilor guvernamentale din Germania, mai mulți producători importanți din teritoriu au finanțat experimente pe oameni și maimuțe. Acestea au presupus expunerea la gaze de eșapament.

Astfel de teste nu sunt doar ilegale, ci au fost clasificate ca „abominabile” de autorități. Experimentele au fost realizate de compania EUGT (European Research Group on Environment and Health in the Transport Sector) cu ajutorul finanțării oferite de Volkswagen, Daimler și BMW. Printre alte branduri mai mici, Daimler include Mercedes, în timp ce Volkswagen include Audi și Skoda.

Guvernul German a inițiat o procedură prin care speră să obțină argumente din partea reprezentanților marilor companii din industria auto pentru testele respective. Este important de reținut că experimentele cu pricina au fost efectuate în urmă cu câțiva ani, dar doar acum au ieșit la iveală. EUGT sau European Research Group on Environment and Health in the Transport Sector a fost desființată anul trecut de către oficialii Volkswagen Group, Daimler și BMW.

Purtătorul de cuvânt al cancelarei Angela Merket a afirmat că este imposibil să justifici din punct de vedere etic aceste teste pe oameni și maimuțe. Ministrul Mediului din Germania, Barbra Hendricks, și-a exprimat uimirea că oamenii de știință au fost de acord să efectueze testele.

În raportul recent se arată că, în 2014, EUGT a expus 10 maimuțe la gaze de eșapament într-o cameră închisă. Printre mașinile testate era și un VW Beetle. Testele au fost derulate în Albuquerque, New Mexico. Mai mult, alți 19 oameni, bărbați și femei, au trecut printr-un experiment similar derulat de EUGT.

Primele informații pe marginea acestui subiect au fost publicate de către New York Times. Aparent, logica din spatele testelor a avut legătură cu un raport din 2012 al Organizației Globale pentru Sănătate. În respectivul document, expunerea la gaze de eșapament era clasificată ca un factor carcinogen. Testele EUGT ar fi fost menite să contracareze studiul publicat de WHO.