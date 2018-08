Câteva telefoane bune pe care să le cumperi de la eMAG

La mijloc de august e cazul să te interesezi de un nou telefon. Dacă ai terminat vacanțele, atunci te poți orienta spre o achiziție nouă de la eMAG.

eMAG are o ofertă bogată de telefoane. Unele sunt de anul acesta, altele au fost lansate în 2017. Totuși, sunt modele bune, încă performante, și am căutat un echilibru între preț, performanțe și cât de bine vor rezista în următorul an.

Ce telefoane să cumperi de la eMAG

Samsung Galaxy Note 9 a intrat în oferta celor de la eMAG și poți lansa o precomandă pentru el. Îl vei primi pe 24 august. Telefonul e cel mai bun pe care îl oferă Samsung în acest moment. Are ecran de 6,4 inci, 128 GB de stocare (cel puțin), modulul camerei foto de pe Samsung Galaxy S9 Plus și un S Pen care se conectează prin Bluetooth la telefon. Găsești Samsung Galaxy Note 9 la eMAG.

OnePlus 5T e un telefon lansat în 2017, dar încă are un hardware foarte bun. Are ecran de 6 inci, 6 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și un procesor Qualcomm Snapdragon 835 cu opt nuclee. Partea bună e că primește și noul Android. E listat de eMAG cu preț redus.

Dacă nu vrei să dai o avere pe un iPhone X, mereu vei găsi o alternativă mai ieftină. Acum e cazul iPhone 8 Plus. Telefonul are procesor A11 Bionic și 3 GB de RAM, astfel că experiența de utilizare va fi una bună. Ai două camere de 12 megapixeli pe spate și una de 7 MP pe partea din față. Telefonul e listat de eMAG la preț bun.

Prima recomandare este un Nokia 7 Plus. Modelul a fost introdus la începutul anului. Are 4 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și un ecran de 6 inci. Totodată, va primi cea mai nouă versiune de Android în cel mai scurt timp posibil. De asemenea, are și o baterie imensă de 3.800 mAh. Îl găsești în oferta eMAG.