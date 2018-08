Oferte eMAG la mijloc de august ca să îți faci vacanța mai bună

eMAG are câteva reduceri excelente la mijloc de august. Fie îți iei ceva frumos înainte de vacanță, fie te bucuri că mai ai bani și tot profiți de ele.

Am ales din oferta eMAG în special telefoane. Au ajuns atât de bune, încât pot înlocui computere, camere foto, dar și echipamente de divertisment. Unele au ecrane mare, pe care să te bucuri de sesiuni de gaming, altele sunt mai ales bune pe foto-video. În funcție de buget, e clar că ai ce alege.

Oferte eMAG la telefoane

OnePlus 5T e un telefon lansat în 2017, dar încă are un hardware foarte bun. Are ecran de 6 inci, 6 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și un procesor Qualcomm Snapdragon 835 cu opt nuclee. Partea bună e că primește și noul Android. E listat de eMAG cu preț redus.

Samsung Galaxy S8 încă e un telefon bun pe care să îl alegi. Ecranul e primul de tip Infinity, iar camera foto, cu senzor de 12 megapixeli, reușește să scoată fotografii foarte bune. Cu 4 GB de memorie RAM și un procesor Exynos 8895, poți fi sigur că n-ai probleme cu jocuri sau cu aplicații. Mai multe detalii despre telefon găsești la eMAG.

Dacă nu vrei să dai o avere pe un iPhone X, mereu vei găsi o alternativă mai ieftină. Acum e cazul iPhone 8 Plus. Telefonul are procesor A11 Bionic și 3 GB de RAM, astfel că experiența de utilizare va fi una bună. Ai două camere de 12 megapixeli pe spate și una de 7 MP pe partea din față. Telefonul e listat de eMAG la preț bun.

Nu în ultimul rând, Motorola Moto G6 Plus. Folosesc un astfel de telefon de aproape două luni și oferă un echilibru excelent între preț și perforamnță. Are procesor Snapdragon 630 și 4 GB de memorie RAM, iar camera foto principală are doi senzori, de 12 + 5 megapixeli. Acumulatorul are 3.200 mAh, așa că n-ar trebui să ai probleme cu autonomia. Da, e disponibil la eMAG.