Samsung Galaxy M10 și M20 se apropie de lansare

Samsung Galaxy M10 și M20 încă nu au fost confirmate oficial de către companie, însă zvonurile arată că cele două telefoane se apropie de lansare.

Samsung a tratat cu oarecare indiferență segmentul mid-range în ultimii ani, iar asta i-a ajutat pe alții să-și facă un nume în această arie. Huawei și Xiaomi sunt cele mai importante nume care au reușit să se consolideze pe această piață. Firește, sunt și alții care profită de această absență a sud-coreenilor.

Despre seria Galaxy M am mai vorbit, sporadic, acum aproximativ o lună. La acea vreme, apărea prima oară zvonul că producătorul are de gând să lanseze o nouă linie de smartphone-uri. Aceasta ar urma să înlocuiască seriile J, On și C.

Compania nu a confirmat oficial existența seriei Galaxy M și nici măcar nu a dat indicii cu privire la aceasta. Totuși, noi surse apropiate de Samsung arată că nu vorbim despre o fantezie.

M10 și M20 se apropie de realitate, iar o certificare Wi-Fi apărută pe internet elucidează o parte din acest mister. M10 ar urma să aibă modelul SM-M105F, iar procesorul său va fi Exynos 7870. Alături de acesta, smartphone-ul va beneficia de 3 GB de memorie RAM și de 32 GB de stocare. Vei primi telefonul cu Android 8.1. Având în vedere că vorbim despre un telefon de buget, n-ar trebui să speri la un ecran LCD.

Ambele smartphone-uri despre care se vorbește în prezent ar urma să fie dual SIM, având în vedere că asta e o funcție foarte dorită pentru telefoanele de buget, în mai toate piețele din lume. Desigur, modele cu un singur SIM ar putea fi lansate, de asemenea.