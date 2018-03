Reduceri eMAG: oferte bune înainte de weekend

eMAG are, ca întotdeauna, o mulțime de reduceri de care să profiți, iar mai jos ai trei recomandări de produse pe care le poți cumpăra înainte de weekend, la un preț bun.

Ce zic de vineri ar fi aia fără reduceri? Așa că am căutat pe eMAG să văd ce-ți pot recomanda și să te bucuri cu adevărat de weekend.

Televizorul Philips 55PUS6482/12 are o diagonală destul de mare, de 139 de centimetri, în timp ce rezoluția este, ca în cazul modelelor anterioare, una de top, 4K. Televizorul vine cu tehnologie Ambilight, luminile fiind dispuse pe trei laturi, iar ecranul vine și cu tehnologie HDR, ca să te bucuri de imagini de calitate. Modelul actual vine și cu funcții Smart, astfel că te poți bucura la maximum de TV. Televizorul are un preț special și îl poți cumpăra cu o reducere consistentă.

Dacă ai nevoie de o mașină de spălat nouă, atunci modelul Beko WKB61032Y poate fi ceea ce ai nevoie. Aceasta este mult mai silențioasă decât mașinile de spălat obișnuite, datorită designului inedit al pereților laterali. În plus, hainele tale își vor păstra culorile mai mult timp, datorită unui program special de spălat. Acesta este doar unul dintre programele speciale de spălat, mașina de spălat oferindu-ți posibilitatea de a-ți spăla și haine de lână, dar și sintetice, fără probleme. În plus, mașina face parte din categoria energetică A++. Între actualele reduceri eMAG, aceasta are un preț cu 20% mai mic decât de obicei.

Huawei P8 Lite are un ecran de 5 inci și îți pune la dispoziție rezoluție HD. Acesta se bazează pe un procesor Kirin 620 cu opt nuclee, produs chiar de cei de la Huawei, și mai are 2GB de memorie RAM. Camera are 13 megapixeli și scoate poze destul de bune, în timp ce nici camera de selfie-uri, cu ai săi 5MP, nu te va dezamăgi. Dacă vrei mai mult spațiu de stocare decât cei 16GB puși la dispozție de telefon, poți folosi un card de memorie în slotul SIM 2. Mai multe informații despre Huawei P8 Lite, poți găsi pe eMAG.