Parola la Twitter trebuie schimbată acum, conform unui anunț oficial

Parola la Twitter trebuie schimbată de către toți utilizatorii rețelei de socializare. Aceasta este o prioritate majoră mai ales pentru cei care folosesc aceeași parolă pentru accesarea mai multor platforme online.

Deși nu s-a luptat niciodată cu Facebook, Instagram sau WhatsApp pentru dominație globală, Twitter a fost din totdeauna o rețea de socializare foarte populară. Cu scopul de a se menține, a beneficiat deseori de actualizări, iar oficialii săi au făcut eforturi pentru a micșora agresivitatea și propagarea știrilor false pe platformă.

Din păcate, la această oră, se confruntă cu o problemă foarte serioasă, una care afectează întreaga bază de date cu utilizatori ai rețelei de socializare. Printr-o postare pe Twitter care poate fi văzută mai jos și o postare detaliată pe blogul oficial al companiei, a fost transmis un avertisment foarte important pentru cei care nu se poate despărți de Twitter.

În mod normal, fiecare serviciu online pe care îl accesezi are o bază de date cu parolele utilizatorilor. Respectivele parole sunt însă criptate, pentru a nu putea fi analizate intern de către angajații companiei responsabile de acea platformă. În teorie, așa ar trebui să funcționeze și Twitter. Din cauza unui bug de securitate de origine necunoscută, pentru o perioadă de timp nedeterminată, toate parolele celor care folosesc Twitter au fost stocate pe serverele companiei ”în clar”.

Deși situația s-a remediat între timp și nu au fost identificate dovezi că parolele au fost folosite într-un scop malițios, ar fi recomandabil să nu amâni schimbarea parolei tale la Twitter și toate celelalte servicii pe care o mai folosești într-o formă identică. De asemenea, este recomandabilă activarea autentificării în doi pași, dacă nu ai făcut-o deja.

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 3, 2018