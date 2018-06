E3 2018: Gears of War 5 și Gears Pop! au fost dezvăluite

Gears of War este una dintre cele mai importante francize exclusive pentru Xbox, dar cei de la Microsoft nu au mai oferit de mult timp detalii despre un nou joc.

Au trecut 12 ani de la primul Gears of War. Titlul respectiv a fost dezvoltat de Epic Games pentru Xbox 360, dar între timp, franciza a intrat în portofoliul Microsoft și iterațiile recente au fost dezvoltate in-house de studiourile gigantului din Redmond.

În cadrul prezentării Microsoft de la E3 2018, a fost detaliat Gears 5. Astfel va fi promovat noul joc creat exclusiv pentru Xbox One. Jocul va continua povestea începută în 2016 cu Gears of War 4, primul titlu după achiziția francizei de la Epic Games. Conform descrierii oficiale, ”te va duce de unde a plecat totul”.

Este important de reținut faptul că Gears 5 va continua trendul recent al jocurilor construite în jurul unor protagoniști de gen feminin. Noul căpitan împreună cu echipa sa va încerca să dezvăluie misterul originii Locusts.

Experience Gears like never before.

Gears Tactics is a true PC strategy game where brutal action meets turn-based tactics. #XboxE3 pic.twitter.com/AViOsy6BaI

— Gears of War (@GearsofWar) June 10, 2018