Galaxy Note 9 a trecut prin cel mai agresiv test de anduranță

Samsung Galaxy Note 9 este cel mai interesant smartphone al momentului și mulți sunt curioși în privința gradului său de rezistență la șocuri sau zgârieturi.

Anunțat de curând, noul Galaxy Note 9 nu a ajuns încă la un număr foarte mare de persoane. Cu toate acestea, au început deja să circule niște review-uri online și, din câte se pare, terminalul a avut timp să fie supus unor teste agresive.

Testul din clipul de mai sus a fost realizat de Zack Nelson pentru canalul JerryRigEverything. Pe același canal, găsești teste similare cu cele mai performante smartphone-uri ale momentului, în cazul în care vrei să faci o comparație obiectivă.

Clipul este unul destul de interesant și, dacă gradul de anduranță este foarte important în luarea unei decizii de achiziție, vei fi bucuros să afli că Samsung Galaxy Note 9 stă destul de bine la acest capitol. Nu prezintă defecte majore și nu se poate spune că se va strica mai repede decât alte vârfuri de gamă disponibile pe piață.

Cel mai scump smartphone al celor de la Samsung nu se îndoaie prea mult, spre deosebire de Oppo Find X care s-a rupt cu relativă ușurință. Nu se zgârie foarte tare și pare, în general, destul de andurant. Stylusul S Pen pare un pic mai susceptibil la rupere, dar având în vedere că-l vei ține ascuns în carcasa telefonului pentru cea mai mare parte din timp, nu ar trebui să-ți faci griji.

În cazul în care nu știi foarte bine de ce este capabil noul Galaxy Note 9, ar fi bine să ai în vedere că este construit în jurul unui panou de 5,4 inci cu o rezoluție nativă de 1440 x 2960 pixeli. Are până la 8GB RAM și 512GB spațiu de stocare, iar în funcție de zona în care te afli pe mapamond, îl vei putea cumpăra cu un procesor Exynos 9810 sau un Qualcomm Snapdragon 845. Pe partea de captură, are o cameră frontală de 8 megapixeli și două camere principale de 12 megapixeli pe spate, dintre care, una are F/1.5-2.4. Prețul de achiziție este în jurul valorii de 1000 de euro.