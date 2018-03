Firefox va bloca cele mai deranjante reclame așa cum face și Chrome

După Google Chrome, browserul celor de la Mozilla este unul dintre cele mai populare, iar printr-o iminentă actualizare, va câștiga și mai mulți fani.

În ultimii ani, tot mai multe browsere moderne au integrat diverse tehnologii menite să-ți transforme navigarea pe internet într-o experiență plăcută. În funcție de browser, respectivul concept s-a reflectat în blocarea reclamelor deranjante sau în eliminarea scripturilor menite să-ți monitorizeze site-urile pe care le vizitezi.

Cu toate acestea, deși riscă să piardă o parte importantă din trafic, există în continuare foarte multe pagini web care te agresează cu promoții, invitații de abonare la newsletter și alte particularități agresive.

Google Chrome a integrat de curând un mecanism menit să filtreze reclamele care încalcă niște reguli de conformitate stabilite la nivel internațional. A sosit timpul ca Mozilla Firefox să facă la fel. Spre deosebire însă de orice alt algoritm similar, creatorii Mozilla nu vor să apeleze la rețeta clasică de whitelist (site-uri care au voie să-ți afișeze reclame) și blacklist (site-uri blocate).

În schimb, cei de la Mozilla au anunțat un sondaj internațional prin intermediul căruia speră să afle cât mai multe adrese web care te agresează cu reclame. Prin intermediul unor rețele neurale, va căuta puncte comune între acele site-uri și va încerca să dezvolte un algoritm care identifică și blochează pop-up-urile supărătoare. Astfel, nu va mai fi nevoie de actualizarea constantă a unei liste negre ce ar putea deveni incredibil de stufoasă și ineficientă odată cu trecerea timpului.

Anunțul pe marginea acestei funcții noi a fost făcut pe Twitter. Momentan, nu știm cât timp va mai trece până când actualizarea care te scapă de pop-up-uri și alte reclame va fi lansată în variantă finală.

Are you tired of seeing in-page popups like this? We’re experimenting with a popup blocker to dismiss them automatically, and we’re curating a dataset for it. If you know of a site that shows these kinds of popups, help us by submitting it here: https://t.co/IGcuMT2INt pic.twitter.com/qmdUAjhFWe

— Ehsan Akhgari (@ehsanakhgari) March 9, 2018