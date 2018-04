eMAG: reduceri bune la telefoane și laptopuri resigilate

Categoria de resigilate de la eMAG îți poate aduce reduceri consistente, asta dacă ești dispus să accepți un ambalaj deschis când vine vorba de produsul urmărit.

iPhone X e un telefon cu un preț destul de mare, mai ales dacă ai în vedere să-ți cumperi varianta cu 256 GB de spațiu de stocare. Telefonul arată foarte bine, este primul din serie cu ecran OLED, dar este și primul cu crestătură în partea de sus. Camera foto nu dezamăgește, la fel cum nu dezamăgesc nici restul specificațiilor, care îți oferă un telefon mai mult decât puternic. Dacă vrei să-ți cumperi unul de la resigilate, varianta de 256 GB este cu aproape 1.000 de lei mai ieftină decât în mod normal.

Reduceri găsești și la laptopuri de gaming, cum ar fi Lenovo Legion Y720-15IKB. Are procesor i7-7700HQ, din generația Kaby Lake; acesta operează la 2,8 GHz și are alături și 8 GB de memorie, dar și un slot liber pentru extinderea ei. HDD-ul are 1 TB de stocare, astfel că poți să ții la îndemână mai multe dintre titlurile preferate și să le joci oricând ai chef. Placa video e dedicată, modelul NVidia GeForce 1060 GTX, cu 6 GB de memorie VRAM. Laptopul de la resigilate are o reducere de 1.490 de lei, așa că poți face o afacere mai mult decât bună.

LG V30 e unul dintre cele mai performante smartphone-uri pe care le oferă producătorul, iar la resigilate poți face o treabă și mai bună în ceea ce privește raportul calitate-preț. Are ecran de tip 18:9 și rezoluție de 2.880 x 1.440 pixeli, iar diagonala display-ului e de 6 inci. Procesorul Snapdragon 835 lucrează alături de 4 GB de memorie RAM pentru a-ți oferi performanță de top, iar camera de 16 + 13 MP nu dezamăgește nici ea. La eMAG, în categoria de resigilate, telefonul are o reducere de 400 de lei.