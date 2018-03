eMAG: reduceri de Paște ca să iei mai ieftin cadouri

eMAG a pornit deja campania de vânzări pentru Paște. Promite peste două milioane de produse cu reduceri de până la 50%. Am căutat prin oferte și am făcut o listă.

Reducerile eMAG Easter Sales promit prețuri mai mici cu până la 50% la numeroase categorii. Ai cadouri tematice care să te pregătească de Paște. Ai, desigur, telefoane și tablete și alte gadgeturi. Nu lipsesc laptopurile sau televizoarele și electronicele de casă.

Reduceri eMAG la telefoane: ce oferte ai înainte de Paște

LG V30 încă este un telefon foarte bun. A fost prezentat la Berlin în toamna lui 2017 și, între timp, prețul a scăzut destul de mult. Îl găsești la eMAG cu o reducere de 34%. Are un hardware foarte bun cu procesor de top, 64 GB spațiu de stocare și două camere foto remarcabile. Îl poți cumpăra acum la preț mic.

Huawei Mate 10 Pro are 128 GB spațiu de stocare, dar și 6 GB memorie RAM. A fost lansat direct cu Android Oreo cu interfața EMUI 8 și are un preț mult mai bun decât la lansare. Compania a introdus pe piață acest model în octombrie 2017. Îl poți cumpăra de la eMAG.

Samsung Galaxy A8 e surpriza plăcută a acestui an. Are hardware decent, design bun și preț excelent. Mai mult, intră la reducere cu 13%. Are 32 GB spațiu de stocare, 4 GB memorie RAM și un ecran de 5,6 inci full HD+. Îl poți cumpăra de la eMAG în campania de reduceri de Paște.

Nu în ultimul rând, un telefon cu preț mai mic. E vorba de un Nokia 5 cu reducere de 33% perfect pentru cine trece prima dată la smartphone sau pentru cineva care n-are nevoie de funcții prea bune sau hardware puternic. Acest dispozitiv are 16 GB spațiu de stocare, 2 GB memorie RAM, un ecran de 5,2 inci HD și o cameră foto de 8 megapixeli. Îl poți cumpăra de la eMAG în campania de reducerei.