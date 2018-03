Donald Trump ar face orice numai să nu restricționeze accesul la arme de foc al americanilor, inclusiv să ne lase fără jocuri violente care au existat de câteva decenii.

Americanii au o problemă majoră cu crimele în masă și atentatele. Cele mai multe dintre ele nici măcar nu au vreo legătură cu manifestări teroriste. Sunt doar o consecință a faptului că oricine își poate cumpăra o armă de foc de calibru mare cu volum infim de efort. În anumite circumstanțe, nici măcar nu ai nevoie de buletin. Nu există aproape nici o limită pentru tipul de armament pe care îl poți achiziționa. Dacă îți dorești o mitralieră sau o armă automată, trebuie doar să strângi banii, deși cred că există și un plan de rate. Nu trebuie nici măcar să treci un test psihologic de bază.

Cea mai recentă consecință a politicii defectuoase din SUA pe marginea acestui subiect s-a produs luna trecută la un liceu din Parkland, Florida. În timp ce o parte dintre adolescenții supraviețuitori au inițiat proteste și au început să facă declarații în speranța limitării acesului la arme, Donald Trump vrea să readucă în dezbatere un subiect mai vechi. În mintea lui, violența din școli și de pe întregul teritoriu al Statelor Unite are legătură cu jocurile video.

Deși aproape întreaga planetă are acces la aceleași jocuri video fără consecințe similare cu cele din SUA, aceasta este opinia președintelui. Din acest motiv, a planificat o întâlnire la Casa Albă cu cei mai importanți directori din industria jocurilor video. El speră să-i convingă să micșoreze nivelul de violență din jocuri.

NEW: President Trump to meet with video game industry executives next week as part of ongoing debate over school safety.

— Peter Alexander (@PeterAlexander) March 1, 2018