Mulți producători de televiziune locali ar vrea să replice succesul pe care alți producători de la Hollywood îl au cu serialele TV. Cineva din Belarus a reușit să facă asta și a ales să copieze The Big Bang Theory.

Chuck Lorre, creatorul seriei The Big Bang Theory, a descoperit că în Belarus există un serial TV numit The Theorists care spune povestea „a patru oameni de știință care trăiesc în același apartament și au o vecină blondă frumoasă”. El a mai spus că fiecare episod „pare a fi o traducere a unui episod The Big Bang Theory”.

Bineînțeles, Lorre a vorbit cu avocații Warner Brothers, compania care produce serialul, și „ne-au spus că este aproape imposibil să îi dăm în judecată pentru încălcarea drepturilor de autor în Belarus deoarece compania care produce serialul care ne copiază este dețintuă de stat”.

Asemănările sunt izbitoare dintre cele două seriale. Până și promo-ul este la fel, o melodie asemănătoare suprapusă pe imagini care se succed repede. Chiar și apartamentul arată asemănător cu cel american. Bineînțeles, și acest serial are bandă cu râsete în fundal. Nu știm dacă serialul din Belarus a avut o viață la fel de lungă ca și originalul din SUA sau dacă s-a bucurat de același succes.

The Big Bang Theory a debutat în 2007 și a încercat să spună povestea a șapte prieteni pasionați de tehnologie, știință, benzi desenate și cultură americană din California. Dintr-un punct de vedere, s-ar putea să fi reprezentat serialul unei generații.

Big Bang Theory a fost un serial foarte îndrăgit de fani și continuă să fie unul dintre cele mai profitabile show-uri de la TV pentru producători. Din păcate, în această toamnă va începe ultimul sezon.

De ce se încheie serialul? Nu pentru că actorii ar fi cerut mai mulți bani (pentru că i-ar fi primit), ci pentru că Jim Parsons nu mai vrea să-l interpreteze pe Sheldon.