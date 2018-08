Clipul care îți arată de ce Cyberpunk 2077 este un joc superb

Polonezii de la CD Projeckt Red, creatorii The Witcher, au arătat la E3 2018 pentru prima dată secvențe de gameplay din noul joc Cyberpunk 2077. Acum și tu poți vedea de ce noul titlu al polonezilor ar putea fi unul dintre cele mai bune RPG pe care le vei juca în viitor.

Jurnaliștii care au văzut jocul au fost impresionați și Cyberpunk 2077 a fost desemnat chiar cel mai tare joc de la E3. Acum este timpul și pentru restul lumii să vadă secvențele de gameplay.

Același demo a fost prezentant și la Gamescom în urmă cu o săptămână, iar acum este disponibil și pe YouTube după ce a fost transmis în direct pe Twitch. Demo-ul începe cu protagonistul V, care poate fi femeie sau bărbat, și se duce să caute un cyborg care este dat dispărut alături de partenerul ei, Jackie.

Jocul este first person și se comportă ca un shooter precum Call of Duty sau Battlefield, dar are multe elemente de RPG care decid felul în care joci Cyberpunk 2077. Mai departe, în demo vedem cum acțiunea se intensifică și începe o sesiune de împușcături.

V folosește anumite droguri pentru a-i îmbunătății reflexele și viteza, de aceea vedem cum timpul se oprește în loc și cum personajul se mișcă repede de la un obstacol la altul. La fel de interesant este faptul că mediul încojurător poate fi distrus, putem vedea cum zidul în care se trage insistent se dezmembrează.

„Din moment ce jocul încă se află în dezvoltare multe elemente se pot schimba, de aceea am decis inițial să arătăm acest demo doar jurnaliștilor. Multe lucruri încă sunt rafinate: modul de luptă, animațiile, expresiile faciale și multe alte lucruri se pot schimba până când jocul va fi lansat”, a spus Adam Badowski, game director al Cyberpunk 2077.

Tot el a zis că multă lume le-a cerut să dezvălui publicului jocul la care lucrează și de aceea studioul a decis să facă public demo-ul. Eu unul am fost impresionat de ceea ce am văzut și cred că jocul se anunță a fi unul foarte bun. The Witcher 3 este unul dintre cele mai bune RPG-uri create vreodată, iar Cyberpunk 2077 arată ca și cum nu ar dezamăgi, deși așteptările sunt mari.

Cyberpunk 2077 va fi disponibil pe PS4, Xbox One și pe PC, însă nu știm o dată de lansare, dar cel mai devreme vom vedea jocul abia în 2020.