Umbre sezonul 2 – Primul trailer te va face nerăbdător pentru serial

Sezonul 2 din Umbre a fost confirmat de către HBO România în urmă cu ceva timp, iar astăzi vedem primele secvențe din episoadele care se anunță pline de acțiune.

Am urmărit captivat primul sezon din Umbre atunci când am descoperit serialul. Îmi amintesc că era deja pe la episodul 5 când m-am apucat de el și am făcut clasicul binge watching la primele episoade, până ce am ajuns cu el la zi. De când l-am văzut prima dată și până acum, cred că am vreo trei sau patru vizionări ale întregului serial, dar nu pot să spun că m-am plictisit vreodată.

Umbre sezonul 2 trebuie să apară anul acesta, după îndelungi insistențe ale fanilor care s-au bucurat intens de acțiunea primului sezon. Evident, am rămas în coadă de pește cu finalul primului sezon, în care lucrurile iau o turnură destul de interesantă. Am văzut acum câteva minute și trailerul pentru sezonul 2 și lucrurile merg la alt nivel, ridicând ștacheta deja plasată destul de sus de primul sezon.

Ce am urmărit cu atenție și n-am văzut este unul dintre cele mai îndrăgite personaje ale primului sezon, nea Puiu. Cu toții am sperat ca nea Puiu să facă o nefăcută și să îl facă pe Tănase, însă soarta nu pare de partea lui. Firește, nu putem trece cu vederea că poate trailerul este construit special în așa fel încât să nu-l vedem pe nea Puiu, dar probabil că teoria este cam distantă de realitate.

În schimb, vedem multe personaje noi, care sunt gata să facă tot ce trebuie pentru a-și atinge scopurile. Se pare că Relu ajunge mai apropiat Toma, care nu se sfiește să dea câteva pilde de-a lungul trailerului. Vedem câteva scene filmate într-un port, astfel că probabil acțiunea se îndreaptă către ”cei de la Constanța”, despre care știm încă din sezonul 1.

Ca să nu vă plictisiți cu descrierile trailerului pentru Umbre sezonul 2, cel mai bine e să vă uitați la el, chiar de câteva ori. Veți simți nevoia să puneți pauză și chiar să derulați înapoi, pentru că multe lucruri pot să vă scape la prima vizionare.