Sony și Microsoft au de învățat de la Nintendo Switch, cea mai bine vândută consolă

Nu credea nimeni că Nintendo va mai fi vreodată relevantă în domeniul consolelor, dar a reușit să dea lovitură cu Nintendo Switch.

Nintendo Wii U a fost un eșec de proporții. Deși a ajuns pe piață cam în aceeași perioadă în care Microsoft și Sony lucrau la propriile console next-gen, întreaga funcționalitatea a Wii U a fost abstractă. Nimănui nu-i era foarte clar la ce ajută acel format de consolă. Lipsa suportului din partea marilor dezvoltatori care au refuzat să lanseze titluri AAA pentru acea variată de Wii a reprezentat lovitura de grație.

Se pare însă că cei de la Nintendo nu s-au descurajat, iar în spatele ușilor închise au lucrat intens la o altă consolă cu un design curajos și o funcționalitate originală. Aceasta a ajuns să poarte numele Nintendo Switch și să se vândă precum pâinea caldă. Spre surprinderea tuturor analiștilor, aprilie a fost a doua lună în care Nintendo Switch și-a depășit concurența.

Prin intermediul unui comunicat de presă publicat de cei de la Businesswire, Nintendo Switch este cea mai bine vândută consolă a momentului. În contextul în care abia acum încep să se lanseze o serie stufoasă de titluri pentru noua consolă, popularitatea sa nu are decât să crească. Viteza cu care noul model pleacă de pe rafturile magazinelor este atât de mare, încât în doar câteva luni are mari șanse să depășească vânzările din întregul ciclu de viață al Nintendo Wii U.

În luna aprilie a acestui an, doar în Statele Unite s-au comercializat 280.000 de console. Nintendo Switch s-a lansat împreună cu Zelda Breath of the Wild, iar acest detaliu a facilitat adopția. Mario Kart 8 Deluxe este un alt joc ce se dovedește a fi un succes de proporții cu 460.000 de exemplare comercializate în format fizic și alte 90.000 în format digital.

Rămâne să vedem ce efect vor avea lansările unor jocuri precum Call of Duty sau Elder Scrolls până la finelel lui 2017 asupra vânzărilor de Switch.