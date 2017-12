În viitor s-ar putea să nu mai avem nevoie de lămpi și becuri, pentru că oamenii de știință caută să dezvolte niște plante care pot străluci.

Cercetarea este realizată de MIT, cu fonduri de la The US Department of Energy. Oamenii de știință speră să creeze plante care să lumineze sufragerii și trotuare cu frunzele lor. „Viziunea este să creem o plantă care să funcționeze ca o lampă de birou – o lampă pe care să nu o bagi în priză”, a spus Michael Strano, autor senior al studiului, citat New Atlas. „Lumina este alimentată de însuși metabolismul plantei”.

Pentru început, cercetătorii au infuzat plantele (kale, măcriș, rucola și spanac) cu luciferază, enzima care face licuricii să strălucescă. Au scufundat aceste plante într-o soluție ce conținea nanoparticule de sililca purtătoare de luciferază și molecule de luciferină, molecula cu care luciferaza reacționează pentru a străluci. La final, au aplicat presiune.

În momentul de față, aceste plante pot lumina ușor vreme de patru ore. Este o îmbunătățire față de 45 de minute, cât rezistau la început. Nu sunt atât de puternice încât să înlocuiască lămpile cu care suntem obișnuiți. Totuși, cercetătorii speră că vor reuși să avanseze și să creeze plante care să emită suficientă lumină pentru spațiul de lucru, sau chiar copaci pentru iluminare stradală.

Nu este prima încercare de a transforma plantele în felinare. În 2013, un proiect Kickstarter ambițios promitea să creeze o plantă bioluminiscentă. Proiectul era condus de un comerciant de aplicații pentru mobil. Acesta a încercat să editeze însuși ADN-ul plantei, adăugând gene de la licurici sau bacterii luminiscente. Pe atunci, reacția publicului a fost una pozitivă. Proiectul reușise să strângă 484.013 dolari de la susținători. După un avans inițial însă, proiectul a rămas fără fonduri și abandonat.

De data aceasta, cercetătorii de la MIT spun că metoda lor este mult mai simplă decât cele încercate în trecut pentru proiecte similare. Ei spun că poate fi aplicată la orice plantă. Într-o lume ideală, metoda de îmbibare a plantelor în soluție va fi înlocuită de spray-uri.

Poate că în momentul de față aceste plante nu lumineză mai puternic decât acele steluțe fosforescente care se lipesc pe tavan. Dacă cercetătorii au succes însă, ne vom putea bucura de plante luminoase ca în Avatar.