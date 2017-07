Overwatch va avea parte de propria ligă profesionistă, în genul celor deja consacrate

Activision Blizzard, compania care a dezvoltat jocul Overwatch, tocmai a anunțat că va crea o ligă profesionistă de eSports în jurul unuia dintre cele mai populare titluri ale sale. Aceasta va fi prima ligă care va avea o structură bazată pe orașe participante, la fel ca cele profesioniste în jurul cărora activează sporturi constacrate la nivel mondial.

Primele șapte echipe participante au fost deja confirmate. Ele vor fi bazate în șapte orașe din SUA, China și Coreea de Sud. Boston, New York, Los Angeles, Miami-Orlando, San Francisco, Shanghai și Seul vor lua parte la prima întrecere de acest gen din lumea sportului electronic. Este posibil ca până la startul sezonului, care va avea loc la sfârșitul acestui an, să vedem și alte orașe care se vor înscrie în competiție.

Până acum, toate echipele sunt deținute de oameni de afaceri obișnuiți cu industria tehnologiei și cea a eSports și nu numai. Patroni de echipe de fotbal american sau de echipe de baseball au și eu un cuvânt de spus aici. Din lumea sportului old-school îi avem pe Robert Kraft, patronul echipei de fotbal american New England Patriots (va deține echipa din Boston) și pe Jeff Wilpon, COO al echipei de baseball New York Mets (va deține echipa din New York).

Noua ligă profesionistă de Overwatch s-a inspirat puternic din cele existente în SUA, de genul NBA sau NFL. Toate echipele care vor participa vor plăti o taxă unică pentru afiliere și vor primi la schimb procente egale din încasările din drepturile de televizare. Taxa pe care acestea au plătit-o se învârte în jurul a 20-30 de milioane de dolari, notează TechCrunch.

În plus, echipele de Overwatch își vor suplimenta veniturile anuale în același mod în care ar face-o orice angrenaj implicat într-un sport clasic, tradițional, prin vânzarea de bilete la meciuri și a materialelor promoționale. Asta înseamnă că fanii vor putea fi alături așa cum trebuie de echipele pe care le susțin, și nu vor exista diferențe față de organizarea fotbalului sau a altor sporturi.