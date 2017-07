KFC își va lansa propriul smartphone, în parteneriat cu Huawei

Da, ai citit bine. KFC se pregătește să lanseze un terminal în parteneriat cu producătorul chinez Huawei. Acesta va avea rolul de a sărbători împlinirea a treizeci de ani de când lanțul american de fast food vinde găleți cu pui în China. Practic, smartphone-ul este un device Huawei care este branduit cu KFC la exterior, care va fi disponbil exclusiv în China.

Pe spatele acestuia, avem logo-ul celebru cu imaginea Colonelului Sanders, alături de o gravură a anului 1987, atunci când compania americană a debutat în Țara Marelui Zid. Pe lângă elementele de design, noul smartphone va veni cu un wallpaper KFC 1987 deja setat, împreună cu o aplicație dedicată lanțului de restaurante care vinde pui. În plus, din bloatware mai face parte și o aplicație numită K-Music, care va permite utilizatorilor să își aleagă melodia pe care vor vrea s-o asculte atunci când se vor afla într-unul din cele peste 4000 de restaurante KFC din China. Din păcate, platforma mobilă nu va funcționa și în alte țări.

Noul terminal va fi lansat sub numele de KFC Huawei 7 Plus, care este o denumire inexistă în momentul de față. Nu știm încă dacă noul telefon va fi unul deja lansat de Huawei, sau dacă hardware-ul va fi realizat special pentru această ediție aniversară. Există o posibilitate ca el să fie Huawei Honor 7 Plus sau Huawei Enjoy 7 Plus, însă cele două terminale nu arată chiar identic cu cel din poza de prmovare dată publicității de KFC, notează TechRadar.

În ceea ce privește specificațiile, chinezii vor avea parte de 3 GB de RAM și 32 de GB spațiu de stocare, care va putea fi suplimentat cu ajutorul unui card microSD de până la 128 de GB. Telefonul nu va fi unul rezistent la apă și va fi comercializat pentru echivalentul a 140 de euro. Nu se știu însă motivele pentru care lumea ar vrea să achite această sumă pentru a-și cumpăra un telefon branduit cu KFC.