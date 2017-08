Huawei P10 Lite îți oferă mai multe decât te-ai aștepta de la un ”lite” [PLAYTEST]

Huawei P10 Lite este, într-adevăr, ”lite” cu numele, dar aspectul și performanțele te fac să crezi că folosești un telefon mai bun de atât.

Am avut ocazia să testez recent un Huawei P10 Lite și am fost plăcut surprins de telefon, poate și pentru că mă așteptam la altceva de la un ”Lite”. Știu cum stă treaba cu variantele clasice de P9 și P10, dar n-am avut ocazia să văd cum stă treaba și cu variantele de buget ale telefoanelor. N-am vrut să am mari așteptări de la telefon, având în vedere preconcepția despre varianta lite, astfel că m-am bucurat destul de mult de experiență.

Voi trece rapid în revistă specificațiile telefonului, începând cu ecranul IPS, protejat de sticlă 2,5D, care are o diagonală de 5,2 inci și rezoluție de 1920 x 1080 pixeli, oferindu-ți o densitate a ecranului de 424ppi. Procesorul octa-core rulează la 2,1GHz și telefonul vine cu și 3GB de memorie RAM. Camera are un senzor de 12 megapixeli și poate filma Full HD sau îți poate oferi fotografii de 3968 x 2976 pixeli. Nici bateria nu e de neglijat, aceasta având o capacitate de 3000mAh.

Huawei P10 Lite: Clasica interfață și designul cu tentă de premium

Telefonul vine cu Android 7 Nougat, peste care este aplicat deja familiarul EMUI de la Huawei. Pe mine încă nu m-a prins interfața asta și în primele momente de utilizare am trecut pe Nova Launcher, mai ales că și iconițele aplicațiilor au rămas întunecate și sub-saturate. Meniul de setări și bara de notificări sunt, totuși, destul de curate. La capitolul bloatware încă se poate mai bine. Dacă înțeleg faptul că unii producători preferă să-ți ofere o experiență personalizată de Android, care de cele mai multe ori arată bine, e frustrant să te trezești și cu 15 aplicații preinstalate de care nu ai nevoie.

Smartphone-ul îți oferă o combinație destul de fină între alb și auriu, cel puțin în varianta pe care am testat-o. Dacă pe vremuri auriul nu avea o reputație bună, acum dă bine, mai ales în cantități moderate, cum ar fi marginea lui Huawei P10 Lite, sau rama senzorului de amprentă. Telefonul este plăcut de ținut în mână, chiar dacă spatele lucios tinde să prindă urme. Partea bună e că pe alb nu se vede așa de rău.

Mai e loc de tăiat din marginile ecranului

Privit din față, telefonul îți amintește că Huawei încă nu a prins drag de bezelurile mici. Marginile laterale sunt acceptabile, însă marginile de sus și de jos au dimensiuni destul de mari, scuzabile într-o oarecare măsură, pentru că nu vorbim de un telefon premium. Nu ai vreun buton fizic în partea de jos, ci trei butoane capacitive pe ecran.

Senzorul de amprentă este la fel de bun ca orice alt senzor pe care l-ai testat pe un telefon Huawei. Deblocarea este instantanee, indiferent cât de ușor pui degetul pe el sau cât de mică e suprafața pe care o acoperi.

Camera foto nu este una de top, dar rezultatele sunt peste medie. În condiții de lumină naturală nu vei avea probleme și te poți descurca decent și când lumina e ceva mai slabă. Ai la dispoziție o mulțime de setări în aplicație ca să faci lucrurile să arate cât mai bine, iar la nevoie te poți folosi de bliț.

Baterie cât cuprinde

Specificațiile ajută telefonul să se miște peste așteptări, în cea mai mare parte din timp. Mi-am instalat aceleași aplicații pe care le folosesc de obicei și m-am bucurat să descopăr că smartphone-ul se mișcă foarte bine, deși întâmpină ceva probleme la capitolul multitasking, probleme sesizabile când încerci să scrii și vezi că tastatura rămâne puțin în urmă. Autonomia mai spală din mica rușine amintită anterior, având în vedere că ai putea să treci lejer de o zi de utilizare cu o singură încărcare. Am avut câteva zile în care n-am avut nevoie să încarc telefonul decât după 30-35 de ore.

Per total, Huawei P10 Lite e un telefon bine construit, atât pe partea de hardware, cât și pe partea de software, iar totul este închis într-un design elegant, care nu trădează aspectul de început timid de mid-range. La eMAG, smartphone-ul costă 1299 de lei la preț întreg și poate fi găsit AICI.