Este greu să ne descotorosim de superstițiile pe care le avem. O suită de obiceiuri pe care le repetăm doar în anumite circumstanțe însemană, pentru noi, diferența între succes și eșec, între noroc și ghninion. E același caz și cu o femeie în vârstă din China. Aceasta trebuia să se urce în avion pentru a merge în vizită la niște rude. Din păcate, ea nu a mai prins zborul.

Acest lucru nu s-a întâmplat din considerente de întârziere. Exact înainte să se suie în avion, femeia care era cel mai probabil speriată, a decis să apeleze la un mijloc mai puțin convențional pentru a se asigura că ajunge la destinație cu bine. S-a căutat în geantă, a găsit un pumn de monede și n-a mai stat pe gânduri. La fel ca în cazul unei fântâni norocoase, ea a azvârlit micuțele bucăți de metal direct în motorul funcțional al avionului.

China Southern Flight 380 was delayed at Shanghai Pudong Int’l Airport on Tues after an elderly woman threw coins into the engine for luck.. pic.twitter.com/wSSWJg9bcE

— Flight (@flightorg) June 27, 2017