Black Friday a luat sfârșit la eMAG, dar reducerile continuă. Weekend-ul acesta ai Crazy Days la cel mai mare retailer din România și ți-am făcut o listă cu electrocasnice ieftine.

Retailerul și-a depășit performanțele de anul trecut, Black Friday 2017 fiind un real succes. Acum, după 24 de ore de cumpărături nebune, eMAG vrea să mai lungească perioada reducerilor de tip Black Friday, așa că a organizat altă campanie.

Deși nu este la fel de cunoscut ca Black Friday, Crazy Days merge pe același principiu: reduceri masive la majoritatea categoriilor de produse de pe site. Ți-am făcut o listă cu electrocasnice mari și mici, cu care să-ți completezi bucătăria și nu numai.

Oferte eMAG la electrocasnice mari în Crazy Days

eMAG listează combina frigorifică Whirlpool BSNF 8101 W Aqua este dotată cu tehnologia No Frost și face parte din categoria electrocasnicelor A+. Combina frigorifică vine la pachet cu un dozator de apă încorporat, numai bun pentru zilele călduroase, în special. E o invesiție pe termen lung, mai ales că o găsești cu o reducere de 35%.

Mai găsești la Black Friday și mașina de spălat Samsung WW80J5345MW/LW dotată cu funcția Eco Buble și are o capacitate de opt kilograme. În plus, este o mașină de spălat premium, am putea spune, deoarece face parte din clasa A+++. Dacă te grăbești o poți lua de eMAG și să economisești vreo 800 de lei.

Mașinile de spălat vase sunt un real ajutor în casele oamenilor, mereu puși pe fugă. Ar fi păcat să nu iei una la ofertă de la eMAG. Mașina de spălat vase slim încorporabilă Electrolux ESL4201LO are nouă seturi și cinci programe de spălat. Măsoară 45 de cm, deci spațiul din bucătăria ta nu va fi o problemă. Face parte din Clasa A+ și vestea bună este că are eticheta Crazy Days la eMAG, unde o iei cu 31% mai ieftină.

Toată lumea are nevoie de un aragaz bun, chiar dacă nu gătește prea des. Aragazul Zanussi ZCG212J1XA la ofertă de la eMAG are patru arzătoare cu aprindere electrică, deci este pe gaz. Vine la pachet cu grill, rotisor, iar designeul său se va asorta cu celelalte electrocasnice din bucătărie. Tot de Crazy Days îl poți achiziționa cu 24% reducere.

eMAG are prețuri mici și la electrocasnice mici după Black Friday

Aspiratorul cu filtrare prin apă Zelmer 829.5SK are 1500 W și un tub telescopic din metal, iar eMAG îl are la preț bun. Este perfect pentru spațiile înguste, dar și pentru murdării de multe feluri, cum s-ar zice. Vine cu un filtru HEPA, iar prețul este la fel de mic pe cât este și aspiratorul, pentru că de Crazy Days îl găsești cu 34% mai ieftin.

Fierul de călcat Philips Perfect Care Azur GC4924/20: pe cât de bine arată, pe atât de multe face. Are talpă T-ionicGlide și 2800 W, cu care poți călca orice material fragil și delicat, fără să-ți faci prea multe griji. Îl găsești pe eMAG la jumătate de preț de Crazy Days.

Espressorul manual DeLonghi EC221.B e ce-ți trebuie pentru diminețile somnoroase, dar și zielele lungi și obositoare. Are dispozitiv de spumare și sistem special pentru un capppuccino spumos. Are și oprire automată, iar reducerea de Crazy Days este de 51%.