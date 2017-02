Cum spionezi un telefon mobil Android sau iPhone

Sunt multe motive pentru care ai vrea să înveți cum spionezi un telefon mobil, iar soluțiile disponibile sunt mai simple decât ai crede. Cele mai multe nu sunt însă gratuite.

E o temă delicată din multe puncte de vedere. În foarte multe circumstanțe activitatea este și ilegală. Există însă suficient de multe situații în care ar fi bine să știi cum spionezi un telefon mobil, mai ales dacă este vorba de un copil sau un angajat. În privința partenerului de viață care crezi că te înșeală, zona de legalitate este un pic mai gri. Atunci ar fi bine să consulți un avocat, mai ales dacă vrei să folosești dovezile adunate într-un proces.

În definitiv, până când copilul tău devine major, este responsabilitatea ta să te asiguri că nu intră în situații buclucașe. Ar fi ideal să nu fii nevoit să-i supraveghezi îndeaproape activitatea pe mobil, dar dacă ai epuizat toate celelalte soluții, mai bine să fie în siguranță, decât să-ți pară rău. Același principiu se aplică și în cazul angajaților. Dacă ai o flotă de telefoane pe care le-ai pasat subalternenilor, ai tot dreptul să instalezi diverse aplicații pe ele, cum ei au dreptul să le închidă la terminarea programului și în weekend. Nu este exclus să înveți cum spionezi un telefon mobil pentru propriul terminal, în cazul în care ești stresat că ți l-ar putea fura cineva și vrei să te asiguri că faci tot ce îți stă în putință să-l recuperezi. Într-o asemenea situație, cu informațiile obținute prin programul de spionaj ai putea ajuta autoritățile.

Ce trebuie să știi dacă te gândești să înveți cum spionezi un telefon mobil

Cum am scris și în introducere, legalitate gestului de a spiona un telefon mobil variază foarte mult de la caz la caz și de la țară la țară. Același principiu este valabil și dacă te gândești de exemplu să înregistrezi apeluri telefonice în scopul utilizării înregistrărilor într-un proces. În principiu, dacă îți supraveghezi copilul minor sau angajații prin intermediul telefonului de firmă, ar trebui să nu ai probleme.

Ca principiu de funcționare, merită reținut că sistemul pe care urmează să-l detaliez mai jos nu este magic. Deși autoritățile îți pot accesa convorbirile telefonice și îți pot folosi telefonul de pe masă pe post de reportofon, pentru ca tu să faci același lucru ai nevoie să instalezi un mic progrămel. Asta înseamnă că trebuie să ai acces fizic, pentru câteva minute, la telefonul pe care vrei să-l spionezi. Nu s-a inventat încă sistemul sau, mai bine zis, nu este disponibilă pentru cetățeni obișnuiți o metodă gratuită prin care introduci un număr de telefon într-o fereastră și subit afli întregul traseu al acelui telefon, istoricul apelurilor și întregul conținut al conversațiilor de pe WhatsApp. Toate acestea se pot realiza doar cu programe dedicate de spionaj, majoritatea contra cost cu prețuri destul de generoase.

Ce ai nevoie pentru a spiona un telefon mobil

Pentru acest material am studiat foarte multe aplicații și servicii online menite să te ajute să spionezi de la distanță activitatea desfășurată pe un smartphone. Partea îngrijorătoare este că întregul sistem e mai simplu decât ai crede. În funcție de echipa în care joci, partea bună sau frustrantă este că iPhone-uri sunt un pic mai protejate și restrictive în privința programelor de spionaj. Majoritatea soluțiilor disponibile pentru iDevice-uri în acest scop necesită un terminal cu jailbreak pe care aveți disponibilă aplicația Cydia. În contextul în care soluții de jailbreak nu sunt disponibile pentru ultimele versiuni de iOS 10, procesul devine subit mai complicat. Dacă ai prin casă în continuare un iPhone cu iOS 9, atunci ai noroc. În privința terminalelor cu Android, modul prin care instalezi un program de spionaj este mult mai simplu. Există câteva beneficii în plus dacă ai un mobil cu drepturi de root precum acces la conversațiile și pozele de pe Facebook Messenger, BBM, Viber sau Email, dar poți trăi și fără ele. În plus, ai acces la discuțiile de pe WhatsApp, iar având în vedere numărul foarte mare de persoane care folosesc acea platformă, s-ar putea să îți fie suficient.

Cum spionezi un telefon mobil: primii pași

Există multe servicii online care se mândresc cu acest serviciu de spionaj. Cu review-uri bune și foarte bune sunt Bosspy, Mobile Spy, SMS Spy, Spy to Mobile, Stealth Genie, Top Spy și multe alte variații ale cuvântului Spy. Eu am folosit Hellospy. Îți poți crea un cont gratuit de 2 zile pentru Hellospy pe Hellospy.com. După cele 48 de ore vei plăti 30 de dolari pe lună pentru serviciu, 60 de dolari pentru 3 luni și 120 de dolari pentru un an. Ca și comparație, Xnspy ajunge la 150 de dolari pe an, Mspy până la 173 de dolari pe an, iar DDI Utilities este 20 de dolari pe lună. În mare parte, așteaptă-te să plătești o sumă destul de generoasă pentru această activitate, deși ar fi fost ideal ca mai multe servicii să ofere o perioadă de probă pentru a te lămuri dacă îți oferă funcțiile de care ai nevoie.

Revenind la experimentul nostru cu HelloSpy, link-ul direct pentru a-ți crea un cont demo de 2 zile în care vei avea acces la toate funcțiile serviciului este acesta. Imediat după ce ți-ai trecut adresa de email și ți-ai ales o parolă vei putea să te autentifici pe aceeași pagină web. Următorul pas este să instalezi programul spion pe terminalul dorit. În cazul unui iPhone, acesta trebuie să aibă Cydia și vei găsi un utiltiar Hellospy acolo de descărcat și instalat. Pentru acest tutorial, am folosit un LG G3 cu Android, dar procesul ar trebui să fie similar sau identic pentru orice alt telefon cu sistemul de operare al celor de la Google.

Ce trebuie să faci pe telefonul mobil pe care vrei să-l spionezi

Indiferent de serviciul pentru spionaj pe care îl alegi, vei avea nevoie de acces fizic pentru câteva minute la telefonul pe care vrei să-l accesezi de la distanță. Deoarece aplicația cu pricina se ancorează foarte adânc în sistemul de operare pentru a oferi un volum semnificativ de funcții, chiar și dacă nu ai root, este important să parcurgi câțiva pași înainte de instalarea efectivă.

Din Settings, în meniul de configurare al telefonului Android trebuie să intri la Security și să bifezi Unknown Sources sau Surse Necunoscute pentru a instala o aplicație din afara Google Play, cum este cazul Hello Spy. Datorită modului în care funcționează, similar cu un virus dintr-un punct de vedere, trebuie ca tot în Settings, să accesezi secțiunea Google, să intri la Security și să debifezi Scan device for security threats.

După ce ai urmat pașii de mai sus, cu browserul tău favorit de pe mobil trebuie să intri pe adresa aceasta și, în partea de sus a paginii, să atingi butonul Download now!!! pentru a iniția descărcarea efectivă a programului spion. Procesul de download nu ar trebui să dureze mai multe de câteva momente, după care ar trebui să găsești fișierul în bara de notificări sau în directorul Downloads de pe aparat. În plus, dacă atingi notificarea prin care ești avertizat că download-ul s-a încheiat, ar trebui să poți iniția instalarea. Confirmă că ești de acord cu toate permisiunile de care are nevoie programul și apăsă pe Install. Repornește telefonul.

Cum configurezi programul de spionaj după instalare

Cum era de altfel de așteptat, Hello Spy nu se reflectă într-o icoană suplimentară pe ecranul telefonului pe care vrei să-l spionezi. În schimb, pentru a-l accesa în caz de nevoie, trebui să intri în fereastra de apelare a telefonului, să tastezi #8888* și să apeși pe apelare. Imediat ți se va oferi posibilitatea să creezi un cont pentru Hello Spy sau să te autentifici cu contul existent. Dacă ți l-ai creat pe site cum am zis mai sus, autentifică-te cu adresa de mail și parola folosită.

Confirmă că ești de acord cu termenii și condițiile de folosire ale programului și apasă pe Configuration în partea de jos a ecranului. Acolo nu ai foarte multe opțiuni, decât bife. Alege tot ce te interesează, cu mențiunea că cele din partea de jos nu sunt disponibile dacă nu ai root pe telefon. Confirmă cu Accept. Tot din această fereastră de configurare poți dezinstala Hello Spy dacă dorești, având în vedere că nu apare în lista obișnuită de programe instalate.

Ce obții dacă ai învățat cum spionezi un telefon mobil

După ce ai urmat pașii de mai sus, intră pe hellospy.com de pe orice PC, smartphone sau tabletă folosind browserul tău preferat. Autentifică-te cu numele de utilizator și parola pe care le-ai folosit pe telefonul pe care vrei să-l spionezi în colțul din dreapta sus al paginii web. Imediat ar trebui să te lovești de un o interfață precum cea de mai jos intitulată My Dashboard.

În respectiva listă ar trebui să vezi toate datele la care ai acces, deși valorile numerice din paranteză nu sunt neapărat de actualitate. De exemplu, la Photo apare (–), dar un click pe respectiva secțiune îți afișează toate pozele din galeria foto a aparatului și le poți salva pe cele care te interesează. GPS Tracking afișează întregul istoric de deplasare al telefonului spionat. Întreaga agendă o găsești la Contacts, iar la Web History găsești toate paginile web accesate cu browserul nativ al telefonului. Pe Android, acesta din urmă este intitulat Browser. În lista din partea stângă mai găsești o serie de funcții cu nume sugestive precum Call History/Istoric Apeluri, Whatsatpp, Viber Messages sau Facebook Messeges. După cum am menționat mai sus, ultimele două funcționează doar dacă ai drepturi de root. Cea mai interesantă și macabră în același timp mi se pare Ambient Record, pe care am testat-o și, în mod surprinzător, îți permite să folosești un telefon ca reportofon chiar și dacă te afli în celălalt capăt al lumii.

Nu cred că există suficient de multe avertismente pe care le-aș putea formula pentru a descuraja o persoană să folosească practicile descrise mai sus. Dacă te-ai decis însă să faci acest lucru, primul pas pe care trebuie să-l ai în vedere este să te gândești dacă gestul respectiv este legal. După aceea, ține doar de tine ce vei face cu informațiile obținute.