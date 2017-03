Cum dezactivezi Windows Defender în Windows 10 pentru totdeauna

Ar fi bine să știi cum dezactivezi Windows Defender dacă folosești un antivirus terț sau apelezi la alte artificii pentru a-ți asigura securitatea sistemului.

Windows Defender este un antivirus preinstalat cu fiecare versiune de Windows. Începând cu Windows 8, acesta se activează automat dacă nu ai alt antivirus recunoscut de Microsoft. Diferența dintre implementarea din Windows 8 și cea din Windows 10 este că în cel mai nou sistem de operare Microsoft nu-l mai poți dezactiva. În momentul în care intri în Settings și optezi pentru dezactivarea protecției în timp real, ți se aduce foarte clar la cunoștință că acest gest funcționează doar pentru o perioadă limitată de timp. După o perioadă, sistemul de real-time protection va reintra în funcțiune.

În mod normal, l-ai putea dezactiva de fiecare dată când se activează. Ideal ar fi însă să apelezi la o soluție mai elaborată care te ajută permanent în situația în care vrei să știi cum dezactivezi Windows Defender. Varianta cea mai simplă, din păcate, este dedicată doar utilizatorilor de Windows 10 Pro, Enterprise și Education. Aceasta necesită utilizarea Group Policy Editor.

Primul pas implică să apeși pe tastele Windows + R și să tastezi gpedit.msc. Apasă pe Enter pentru lansarea Group Policy Editor. Din structura arborescentă din partea stângă intră în Local Computer Policy > Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Defender. Fă dublu click în partea dreaptă pe Turn off Windows Defender. Dintre opțiunile disponibile, în colțul din stânga sus al noii ferestre alege Enabled. Apasă pe Apply și închide fereastra cu Ok. Din acel moment, dacă încerci să accesezi Windows Defender, vei vedea un mesaj de genul This app is turned off by group policy.

Alternativa implică utilizarea unui utilitar intitulat NoDefender. Acesta din urmă este creat de cei de la WinAero și poate fi descărcat de pe această pagină web. Înainte însă ca acesta să-și facă treaba, trebui să intri la Windows Defender din Settings și să dezactivezi Real-time protection, Cloud-based protection și Sample submission.