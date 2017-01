Seinfeld trece la Netflix cu serialul său și noi show-uri de stand-up

Jerry Seinfeld este unul dintre cei care face cei mai mulți bani din stand-up comedy, dar noile sale spectacole vor fi doar pe Netflix.

Seinfeld a devenit foarte popular la începutul anilor 90 prin intermediul serialului omonim pe care, în mod inevitabil, l-ați urmărit la un moment dat. Mulți îl consideră cel mai bun sitcom al tuturor timpurilor, alături de Friends. În ultimii ani, același Jerry Seinfeld, pe lângă show-urile de stand-up pe care le desfășoară în mare parte în Las Vegas, și-a petrecut timpul realizând un serial intitulat Comedians in Cars Gettings Coffee. Respectiva creație este produsă de Sony și pe lângă serviciul lor dedicat de streaming intitulat Crackle, puteți vedea toate cele 9 sezoane gratuit pe www.comediansincarsgettingcoffee.com. Din punctul meu de vedere, formatul show-ului este unul foarte atrăgător, iar dacă vă place comedia și în special arta stand-up-ului, ar trebui să vedeți măcar câteva episoade.

Zilele trecute, conform celor de la Variety, Jerry Seinfeld a decis să-și schimbe gazda pentru conținutul său de divertisment. În loc de Crackle, abonații la Netflix se vor bucura de noile sale creații. Vă puteți aștepta în viitor la 24 de episoade noi exclusive de Comedians in Cars Getting Coffee pe Netflix și două show-uri de stand-up. Acestea din urmă ar trebui să fie difuzate până la finele acestui an.

În contextul în care Seinfeld nu a mai scos un DVD cu un spectacol de stand-up din 1998 – I`m telling you for the last time, interesul pentru noul său material este foarte mare. Ca urmare, ar putea fi una dintre cele mai bune investiții pentru Netflix. Gestul s-ar putea chiar reflecta într-un număr important de abonați noi.

,,Când am început să mă gândesc la Comedians in Cars Gettings Coffee întregul model de business al Netflix implica livrarea de DVD-uri în plicuri. Mă bucur că acum ne alăturăm, amândoi aflați în puncte foarte diferite. Sunt de asemenea entuziasmat să lucrez cu Ted Sarandos la Netflix, un tip și un loc care nu doar că are același entuziasm pentru arta stand-up-ului ca mine, dar și cea mai uimitoare platformă tehnologică pentru a-l livra într-un mod care nu a mai existat până acum. Sunt încărcat de energie să mă mut acolo.” Pentru fanii lui Jerry Seinfeld, aceasta ar putea fi cea mai bună veste pe acest an.