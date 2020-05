Zoom a ajuns să fie cea mai folosită aplicație în pandemie. Creșterea e fabuloasă. Fondatorul ei o urăște

În această perioadă, aplicația Zoom trece de la aplicația de conferință la rețeaua socială a Pandemiei. Eric Yuan a construit un unicorn tehnologic în activitatea neclintită a comunicațiilor întreprinderilor, apoi, dintr-o dată, lumea avea nevoie să fie altceva.

Zoom a ajuns să fie cea mai folosită aplicație în pandemie

”Toată lumea folosește Zoom, dar este ceea ce vrea Zoom?”, este întrebarea care și-a pus-o fondatorul companiei și, implicit, a aplicației, milionarul Eric Yuan.

Majoritatea antreprenorilor visează să aibă un potop neașteptat de noi utilizatori. Pentru Eric Yuan, fondatorul și CEO-ul Zoom, în vârstă de 50 de ani, care adaugă 90.000 de școli, și trebuie să-i educe în modul de utilizare a produsului său, a devenit un coșmar. „Am crezut că echipele lor de IT ar putea ajuta, dar am greșit. Suntem ca echipa IT pentru ei.”, spune el într-un interviu din aprilie.

Este greu să-ți pară prea rău pentru el. La urma urmei, este multimilionar de mai multe ori. El conduce una dintre puținele companii ale căror perspective au crescut în urma pandemiei. Cu toate acestea, Yuan pare epuizat, fața sa se învârte pe fundalul unei imagini strălucitoare, și false, a Golden Gate Bridge, o opțiune standard în funcția „alege fundal virtual” a produsului său.

Creșterea e fabuloasă

Frustrarea lui este de înțeles. A trecut o lună de când Yuan a ordonat companiei sale de 2.500 de persoane să lucreze de acasă, înainte de blocarea statului din California. În săptămânile care au urmat, pe măsură ce focarul COVID-19 s-a răspândit în întreaga lume, popularitatea companiei cu sediul din San Jose a decolat și exponențial. „Zoom-ul” a devenit rapid un verb, noua modalitate normală de a convoca pentru toată lumea, de la instructorii de yoga până la directorii Fortune 500. Utilizatorii Zoom au crescut de la 10 milioane pe zi în decembrie la 200 milioane în martie. Prețul acțiunilor sale este în creștere cu 80% față de anul trecut, oferind companiei o valoare de piață de 35 de miliarde de dolari.

După cum se dovedește, motivul principal pentru care Zoom a reușit să depășească concurența, ușurința sa de utilizare, s-a dovedit a fi și un handicap. Nerespectarea parolelor ca setare implicită a dat naștere unei alte fraze noi în lexicul pandemic, Zoombombing sau intruziunea invitaților neinvitați și adesea jignitori la întâlniri private. Zoom s-a dovedit, de asemenea, o țintă pentru hackeri, forțând compania să corecteze software-ul care ar fi permis utilizatorilor de la distanță să controleze camerele utilizatorilor care nu doresc, printre alte trucuri nefaste.

Fondatorul ei o urăște

Până la urmă, timp de un deceniu s-a concentrat pe utilizatorii de afaceri, nu pe mase. Yuan a pornit într-un turneu de scuze, făcând asta într-o postaret pe blogul său și acordând numeroase interviuri media. „Mi-e rușine”, spune el despre fluburile de securitate. „Dau vina pe mine.” El adaugă mai multe caracteristici defensive, cum ar fi protejarea obligatorie a parolei pentru întâlniri, în timp ce recunoaște că astfel de mutări vor face ca Zoom să fie mai puțin simplu de utilizat. „Cu siguranță, va avea un impact”, spune Yuan. „Dar trebuie să ne recâștigăm încrederea.”

Încrederea nu este doar obstacolul din Zoom. Creșterea utilizării nu este neapărat una avantajoasă a activității sale, deoarece mulți dintre utilizatorii Zoom nu plătesc clienții și nu ar putea să-i plătească niciodată clienților. Această provocare, cel puțin din perspectiva investițiilor, poate fi o preocupare și mai mare decât pachetele de securitate. „Nu cred că este durabil să vă oferiți produsul gratuit pentru prea mult timp”, spune Alex Zukin, un analist al RBC Capital Markets. Cu alte cuvinte, Zoom iubit, chiar și atunci când se confruntă cu un control neașteptat pentru securitatea sa mai puțin decât perfectă. Dar succesul său când lumea revine la normal este orice altceva, dar sigur.

Zoom a zburat sub radar chiar prin oferta sa de stoc publică inițială de succes în aprilie 2019. A strâns 357 milioane dolari la 36 dolari pe acțiune, iar stocul a încărcat rapid peste 100 de dolari, ceea ce a devenit un business luminos în Silicon Valley după dezamăgirile ale startup-urilor zgomotoase precum Uber și Lyft. Primii utilizatori ai acesteia erau de obicei universități și alte companii mai mici de tehnologie. Și nu a fost ca și cum videoconferința a fost o idee deosebit de nouă. „Multă vreme, toată lumea a crezut că este o piață aglomerată și că nu se întâmplă nimic acolo„, spune Dan Scheinman, fost șef de dezvoltare corporativă la Cisco și primul investitor al Zoom.