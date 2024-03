Am trecut deja de primele trei luni ale anului, cu speranța în suflet că visele noastre se vor împlini în acest an. Așadar, cum se va dovedi 2024 pentru noi din punct de vedere financiar? Potrivit astrologiei, unele dintre semnele zodiacale vor da lovitura în noul an. Haideți să aflăm care sunt aceste zodiile şi norocul lor la locul de muncă, în aprilie 2024. Cine va fi concediat şi cine va avea parte de o mărire substanţială de salariu.

Ce spun astrele despre noroc în aprilie 2024

Cu toții întâmpinăm noul an cu speranțe în inimile noastre. Sperăm ca noul an să ne aducă mai multă fericire, să ne îmbunătățească norocul, să ne îndeplinească visele și dorințele. Bineînțeles, lucrurile nu se întâmplă întotdeauna așa cum ne dorim.

În mod ideal, toată lumea își dorește să aibă cele mai bune tranzite abundente din punct de vedere financiar. Cu toate acestea, nu toată lumea va fi binecuvântată din punct de vedere financiar, de data aceasta vor fi doar patru semne zodiacale ale căror stele se vor alinia în favoarea prosperității cosmice.

Acestea sunt zodiile şi norocul lor la locul de muncă, în aprilie 2024

Dacă semnul tău solar, semnul lunii sau, cel mai important, semnul tău de naștere se încadrează în oricare dintre următoarele semne zodiacale, atunci stelele se vor alinia în favoarea ta pentru a face cei mai mulți bani în 2024. Iată de ce:

Fecioarele au noroc și la bani, dar și la locul de muncă

Fecioara va câștiga la loteria astrologică în acest an. De-a lungul anului 2024, Nodul Sud din Balanță va elibera blocajele din a doua casă a resurselor personale, a sistemului de valori și a bogăției concrete. Asta înseamnă că Nodul Nord din Berbec te va ajuta să devii autosuficientă, concentrându-se pe casa a opta a investițiilor, a educației financiare și a transformării.

Acest lucru te-ar putea ajuta să te înveți pe tine însuți despre educația financiară, să creezi venituri pasive și să lucrezi la susținerea resurselor pe termen lung pentru stabilitate financiară, și de ce nu, să faci parte din zodiile care au numerele norocoase la Loto, și care vor câștiga bani în aprilie.

Încă de la începutul lui 2024, ați fost deja în mijlocul unei perioade axate pe finanțe, care a început cu ocazia eclipsei solare din Balanță din 14 octombrie 2023. Acest lucru vă plasează pe o cale spre realizarea adevăratului dvs. sistem de valori și distanțarea de codependența financiară.

Acest ciclu se va încheia pe 25 martie, când va avea loc eclipsa de Lună în Balanță. Această eclipsă lunară ar putea să vă aducă la încheierea unui obiectiv financiar semnificativ și să vă ajute să vă realizați potențialul.

Scorpionii fac parte din zodiile şi norocul lor la locul de muncă

Nativii din Scorpion au mai multe opțiuni de luat în considerare în acest an. Ultimii ani v-au provocat să acceptați o pierdere de control și de putere. Din fericire, 2024 vă oferă șansa de a vă reconstrui, începând cu finanțele.

De la 1 ianuarie până la 25 mai, ar trebui să vă concentrați pe ancorarea în carieră, în timp ce Jupiter în Taur nu mai retrogradează în a șaptea voastră casă a parteneriatelor. Oportunități mult așteptate ar putea chiar să apară dacă vă manifestați noi aranjamente și contracte profesionale. Angajamentele pe care ți le iei vor deveni și mai fructuoase atunci când Jupiter intră în Gemeni, pe 25 mai.

Acesta este momentul în care Jupiter intră în a opta ta casă a investițiilor, încurajându-te să îți aprofundezi angajamentele financiare. Pe de o parte, Jupiter care se deplasează prin a opta ta casă ar putea face aluzie la un exces de datorii sau la lipsa de limite care ar putea să îți depășească mijloacele, dar asta nu înseamnă că nu faci parte din grupul celor două zodii care au noroc triplu în următoarele 6 luni.

Pe de altă parte, Jupiter în casa a opta ar putea face aluzie la o creștere financiară profundă, dacă investițiile tale sunt sigure, oneste și deschise la transformare. Chiar și un pariu ar putea duce la rezultate incredibile. Pentru a vă maximiza succesul, ar trebui să lucrați cu energia Gemenilor și să vă consolidați abilitățile de comunicare, adaptabilitate și multitasking.

Capricornilor le surâde norocul mereu la locul de muncă

Anul 2024 ar putea fi cel mai bun an financiar al tău, datorită a două tranzite viitoare – Pluton în Vărsător și Jupiter în Gemeni. În timp ce aceste tranzite te vor forța să ții pasul cu ritmul, îți vor crește averea dacă ești pregătit pentru această provocare. Pluton lasă în urmă Capricornul și reintră în Vărsător, a doua ta casă a finanțelor personale, pe 20 ianuarie.

Acest lucru s-ar putea simți ca un déjä vu, deoarece Pluton s-a mișcat prin a doua ta casă din 23 martie 2023 până la 1 mai 2023. Pe măsură ce reflectați la ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, ați putea observa un ecou al aceleiași dorințe de transformare financiară pe care ați experimentat-o înainte.

Acesta ar putea fi momentul perfect pentru a lua în considerare fluxuri neconvenționale de venituri care ar putea fi în afara zonei tale de confort, dar renunțarea la nevoia ta de control va fi cheia succesului tău, dar, cu taote astea, îți cad bani din cer în aprilie 2024.

Dacă la început ai probleme de adaptare la aceste schimbări, vei avea destul timp pentru a pivota și a-ți redirecționa eforturile atunci când Pluton va staționa retrograd între 2 mai și 1 septembrie. Ca întotdeauna, retrogradările pot fi un moment excelent pentru a reflecta.

Folosește-te de Pluto retrograd ca o șansă de a reconsidera ce funcționează și ce nu funcționează pentru obiectivele tale financiare. Când Jupiter va intra în Gemeni pe 25 mai, va aduce și mai multe oportunități de a vă diversifica munca și veniturile. Cu Jupiter tranzitând a șasea ta casă a muncii și a rutinei, multitasking-ul va fi numele jocului tău.

Din fericire, puteți face oricând un pas înapoi pentru a vă ajusta viața profesională atunci când Jupiter va staționa retrograd în Gemeni, între 9 octombrie și 4 februarie 2025.

Peștii sunt și ei în lista cu zodiile norocoase la locul de muncă

În 2024, Nodul Nord din Berbec va tranzita a doua ta casă a bogăției materiale și a finanțelor personale, aducând oportunități legate de bani care sunt mai aliniate cu valorile tale. Cu toate acestea, acest lucru te va provoca să te înclini să nu te mai bazezi pe alte resurse pentru stabilitate financiară, având în vedere că Nodul Sud din Balanță te va forța să renunți la obiceiurile proaste asociate cu a opta ta casă a datoriilor, bunurilor și resurselor comune.

Eclipsele care vor urma în 2024 te vor ajuta să te aliniezi intuitiv cu obiectivele tale financiare. Unul dintre aceste cicluri a început, de fapt, în timpul eclipsei de soare din Balanță din 14 octombrie 2023, punându-vă pe calea îmbunătățirii financiare.

Și, pe măsură ce începe anul 2024, s-ar putea să vă simțiți în continuare mai înclinat să vă amplificați abundența prin refinanțare, prin reducerea datoriilor și prin investirea mai înțeleaptă a banilor. Munca ta asiduă va fi și mai evidentă în momentul în care va avea loc eclipsa de Lună în Balanță, pe 25 martie.

Un alt ciclu de șase luni va începe atunci când eclipsa de soare din Berbec, pe 8 aprilie, îți va ilumina a doua casă a veniturilor disponibile. Oportunități întâmplătoare de a face mai mulți bani aliniați cu valorile, visele și talentele tale vor fi posibile în timpul acestui ciclu. S-ar putea chiar să vă aflați într-o poziție financiară complet diferită până la Luna plină în Berbec din 17 octombrie.

În plus, ai putea avea ceva incredibil de arătat, cum ar fi un upgrade major sau o schimbare majoră a stilului de viață care te ajută să te simți mai sigur pe tine cu statutul tău financiar îmbunătățit, astfel că, spun atrologii, cu siguranță vei face parte din zodiile protejate de Dumnezeu până la început de 2025.

Prosperitatea ta cosmică nu se termină aici. Ultima eclipsă de soare din 2024 are loc în Balanță pe 2 octombrie, amplificând din nou a doua ta casă, axată pe partea financiară. Acest ciclu de șase luni va continua până în 2025, așa că puteți încheia anul 2024 pe o notă bună.

S-ar putea chiar să simțiți că acest ciclu financiar este destinat să vă plaseze într-o altă categorie de impozitare, mai ales dacă scorul dvs. de credit se îmbunătățește drastic și dacă faceți un efort substanțial pentru a valorifica construirea unei stabilități financiare pe termen lung.