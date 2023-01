Zile libere 2023. Când vor sta românii pentru prima oară pe 6 şi 7 ianuarie acasă. Proiectul de lege a trecut de Senat

Zile libere 2023. Am aflat din ce an vor putea sta românii acasă pe 6 şi 7 ianuarie. Proiectul de lege a trecut de Senat, însă zilele libere nu vor fi acordate în acest an. Nici anul viitor nu se vor acorda zilele de 6 și 7 ianuarie, pentru că pică în zile de weekend.

Zile libere 2023. În ce an vor fi 6 și 7 ianuarie zile libere legale în România, de fapt

Angajații de la stat ar putea avea parte de încă două zile libere legale, de Bobotează și de Sfântul Ioan, însă nu în acest an și nici anul viitor.

Zilele legale libere de 6 și 7 ianuarie vor fi acordate angajaților începând cu anul 2025. Proiectul de lege a fost adoptat tacit de Senat, deocamdată.

Votul decizional va avea loc în Camera Deputaților

Votul decizional urmează să aibă loc la Camera Deputaților, în viitoarea sesiune parlamentară, după cum informează Agerpres.

Legea se va putea aplicat însă abia din 2025, pentru că zilele de 6 și 7 ianuarie 2024 vor pica în weekend.

Ce zile libere vor fi acordate în plus, în 2023

Pe de altă parte, în acest an, bugetarii vor beneficia de câteva zile libere în plus, după ce Executivul a decis să facă punți între weekend-uri și sărbătorile legale.

Astfel, zilele de 23 ianuarie, în ajunul zilei Unirii Principatelor, 2 iunie, în vinerea de după Ziua Internațională a Copilului, și 14 august, care pică în lunea de dinainte de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, vor fi libere, însă cu recuperare ulterioară.

Ministerul Educației a anunțat deja că zilele libere trebuie recuperate

De altfel, ministerul Educației a transmis deja o circulară către toate școlile din țară în care anunță că zilele libere punte propuse de guvern pentru a fi libere vor trebui recuperate de profesori și elevi.

Acestea se vor putea recupera înainte sau după datele respective, conform anunțului ministerului.

Circulara este semnată de secretarul de stat în ministerul Educației Sorin Ion și vine după ce, pe 28 decembrie 2022, guvernul Nicolae Ciucă a aprobat încă trei zile libere pentru angajații din instituțiile de stat, implicit pentru cei din învățământ.

Zilele pot fi recuperate și înainte de acordarea lor

În circulara respectivă se mai preciează că instituțiile școlare au obligația să-și actualizeze orarul „în vederea recuperării” orelor din zilele libere.

Ministerul Educației precizează că orele pot fi recuperate și înainte de zilele libere. În plus, circulara de la ministerul Educației precizează că părinții și elevii vor trebui să fie anunțați despre programul de recuperare pentru zilele libere, în timp ce inspectoratele școlare au obligația să monitorizeze realizarea și respectarea lor.