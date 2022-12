Zile libere 2023. Când pică, românii vor sta mai mult acasă anul viitor

Românii au parte de vești deosebite pentru noul an. Mulți dintre ei vor sta mai mult acasă în 2023. Anul 2022 a avut puține libere pentru angajatori, dar a fost și mai sărac în privința banilor din portofel. Cu toate astea, anul care bate la ușă se anunță unul mai relaxant. Iată care vor fi zilele libere din agenda tuturor, dar și detalii despre noul proiect care va fi votat în Camera Deputaților!

Românii se bucură de primele vești bune pentru anul 2023! Cei mai mulți angajați au simțit profund zilele libere din 2022 care au picat în weekend, ceea ce a însemnat mai puține ocazii pentru distracție și timp petrecut cu familia. Mai exact, din cele 15 zile nelucrătoare de la stat, doar 9 au picat în timpul săptămânii.

În schimb, din cele 15 zile libere din 2023, 10 vor pica în timpul săptămânii. De asemenea, numărul lor ar putea crește cu încă două, conform unui proiect care va fi votat în Camera Deputaților.

Astfel, zile libere legale ar putea fi declarate și 6 și 7 ianuarie, moment în care se sărbătorește Boboteaza și Sfântul Ion. Asta înseamnă că 11 zile libere vor pica în timpul săptămânii. Sfântul Ion va pica însă sâmbătă în 2023, dar ea va deveni zi de repaus în anii următori.

Zile libere pentru români în 2023 în timpul săptămânii:

Social-democrații au hotărât ca românii să se bucure de mai multe zile libere în anul 2023, dar cu toate astea proiectul nu a trecut de Parlament, deși ar urma să treacă în sesiunea următoare.

Președintele Klaus Iohannis ar urma să decidă dacă promulgă sau nu această lege care va oferi alte două zile libere de Bobotează și de Sfântul Ion. Mulți speră ca acest lucru să se întâmple, dar șansele sunt minime pentru ca oricare dintre aceste propuneri să intre în vigoare.

O altă veste importantă pentru România pentru 2023 a fost recent anunțată de șeful statului. Mai exact, cel din urmă a subliniat că este optimist în ceea ce privește intrarea țării noastre în Schengen în viitor.

„Consiliul nu a luat o decizie executivă fermă. Dar am avut o discuţie bună. În afară de această discuţie, am avut ocazia, pe parcursul celor două zile în care am stat cu ceilalţi lideri, să discut cu mulţi dintre ei. Am discutat cu persoanele implicate în această chestiune, Schengen”, a precizat Klaus Iohannis.