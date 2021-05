Zi istorică pentru Serena Williams. Simona Halep doar visează la această performanță

Fanii Serenei Williams sunt în delir! Celebra jucătoare de tenis se bucură de o performanță aparte chiar azi. Ce detaliu deosebit marchează ziua de 12 mai în cariera adversarei Simona Halep?

Zi istorică pentru Serena Williams. De ce detaliu se bucură fanii sportivei?

Serena Williams împlinește frumoasa vârstă de 40 de ani în această toamnă, dar cu toate astea nicicând nu și-a lăsat prima iubire – tenisul. Cunoscuta adeversară a Simonei Halep a câștigat nu mai puțin de 73 de titluri WTA la simplu și peste 94 de milioane de dolari în premii.

De asemenea, ea a debutat în turneele profesioniste încă din octombrie a lui 1995 – Bele Challenge, în Quebec, Canada. Urmează ca fanii acesteia să o vadă evoluând în cadrul celei de-a 78-a ediție a turneului internazionali BNL D’Italia, de la Roma.

Amitim că la moment adeversara lui Halep se poziționează pe locul 8 în clasamentul WTA. „Podoroska știe să joace”, a spus Williams în cadrul unei conferințe de presă. „Joacă cu multă putere. Am urmărit-o la începutul acestui an, așa că a fost bine. Am putut să-i văd puțin jocul. Simt că sunt bine.

Sunt la Roma. Voi avea câteva meciuri bune aici, sperăm, și apoi voi fi la un alt Grand Slam, ceea ce mă entuziasmează mereu. Așa că cred că sunt pregătită. Vai fi greu fără fanii italieni, pentru că sunt speciali”, a mai detaliat aceasta.

Ceea ce este special, însă, este faptul că cei care i-au urmărit evoluția de-a lungul timpului știu foarte bine că azi sportiva celebrează partida cu numărul 1.000 din cariera sa.

Ce spune Simona Halep despre confruntările cu americanca?