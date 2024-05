Zanni și-a luat o casă impresionantă cu banii de la Survivor. Cum arată locuința lui, e spațioasă și modernă

Zanni este marele câștigător Survivor All Stars, după ce, în urmă cu câțiva ani, a câștigat un alt sezon din Survivor România. Cu banii pe care i-a luat în urma concursului a reușit să-și cumpere o casă foarte frumoasă „full smart”.

Cum arată casa în care locuiește Zanni

În urma participării la cele două sezoane Survivor, pe care le-a și câșitgat, Zanii a reușit să-și cumpere o casă impresionantă, pe care a amenajat-o așa cum și-a dorit el.

Aceasta a fost achiziționată în urmă cu doi ani, iar locuința vedetei are cinci camere și trei băi. De asemenea, dispune de o curte generoasă. Întreaga locuință are o suprafață de 172 de metri pătrați, iar în total, terenul are o suprafață de 500 de mp.

Cel mai important lucru este faptul că locuința este una full smart și eco-friendly, având mai multe panouri fotovoltaice. Zanni a amenajat casa după propriile gusturi, așa că are un aer modern.

În urmă cu mai mult timp, Zanni a postat pe Instagram că vrea să schimbe casa cu un apartament în București, în Sectoarele 1,2 sau 3. A existat și un moment în care și-a dorit să vândă casa pe suma de 240.000 de euro.

Zanni câșitgă Survivor All Stars

După 19 săptămâni pe care le-a petrecut în jungla din Republica Dominicană, perioadă în care a întâmpinat mai multe dificultăți, atât pe trasee, cât și în camp, Zanni și-a adjudecat locul în finală.

Acolo i-a înfruntat pe Andrei Ciobanu și Iancu Sterp, pe care a reușit să-i învingă. În cele din urmă, Zanni a plecat acasă cu trofeul și suma de 100.000 de euro.

Înainte ca Domnul Dan să dea „start vot”, i-a adresat câteva întrebări lui Zanni referitoare la parcursul său în competiție.