Zanni a apărut cu ochiul vânăt. Ce probleme are și la genunchi FOTO

Zanni și-a șocat fanii după ce a apărut pe un insta story cu ochiul învinețit. Ce a povestit câștigătorul emisiunii Survivor România 2021 și care este starea lui de sănătate. Artistul abia a venit de la doctor.

Cunoscutul câștigător al emisiunii Survivor România 2021 a șocat cu apariția sa pe rețelele de socializare. Acesta ține des legătura cu fanii și a fost cu siguranță unul din cei mai controversați concurenți de la show-ul sportiv de la Kanal D, așa că și-a adunat curioși în număr mare. Protejatul lui Alex Velea s-a filmat dintr-o mașină și le-a urat tuturor internauților o zi bună.

Acesta a început să ia în derâdere felul în care arată ochiul său și a tratat totul cu foarte mult umor. Fostul Faimos a mărturisit că s-a bătut cu cei care nu au dorit ca marele premiu să ajungă în mâinile sale.

Cu toate astea, la final i-a înștiințat pe toți că a ajuns la un cabinet specializat pentru a rezolva problemele cu care s-a ales la genunchi după competiția acerbă din Republica Dominicană. Solistul a făcut un RMN și urmează să facă ședințe de fizioterapie pentru a-și reveni complet.

„Bună dimineața! Mie mi s-a învinețit ochiul că m-am întâlnit cu haterii ăștia care nu voiau să câștig eu premiul și m-au umflat. Dar să vezi cum arată ei, că i-am umflat și eu pe ei! Am fost la genuchi la RMN, sunt bine, o să fac fizioterapie”, a spus Zanni pe insta story.

Zanni l-a abordat direct pe Alex Velea pe rețelele de socializare unde i-a zis care este planul său. Tânărul nu venea cu nicio experiență atunci, dar simțea că acesta este drumul lui.

Iubitul Antoniei a apreciat mult felul în care i-a fost cerut ajutorul, ulterior l-a invitat pe Zanni la studioul său. Lucrurile au mers din ce în ce mai bine după ce artistul a văzut că există pasiune și dorință de muncă în acest sens.

„Mi-a dat un mesaj pe Instagram: Dă-mi putere să dau si eu mai departe. Și eu l-am întrebat: O pârlești bine? Ai mai cântat, care e treaba? Nu am mai cântat, dar simt că pot să cânt. Și am zis: la mine la studio, nu că e coadă, dar sunt câțiva băieți care vor să facă fix cam aceleași lucruri.

Eu nu am timp de așteptat, eu vreau să fac acum. Zic, bine, hai vino la studio să văd ce poți să faci. Așa a început călătoria noastră muzicală. În 2019, în toamnă cred că a scos prima lui piesă „Caut cheia”, practic povestea lui de viață spusă așa, în două minute jumate. Mai are o piesă, după care a început să apară pe materialul ăsta Trapmanele All Stars, Omar este colegul lui de trupă”

Alex Velea