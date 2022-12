WRS, câștigătorul „Te cunosc de undeva”, dezvăluiri despre colaborarea cu Andreea Bănică: ”E tipicară”. Cum reacționa însă Antonia la nervi VIDEO EXCLUSIV

Andrei Ursu cunoscut sub numele de scenă WRS și-a adăugat în palmares și Trofeul ”Te cunosc de undeva”, show-ul de la Antena 1, ajuns la finalul celui de-al 18-lea sezon, unde a făcut echipă cu Emilian. Artistul se bucură astăzi de succes, câștigând un plus de notorietate și anul trecut, după ce a reprezentat România la concursul Eurovision. Până să devină cunoscut ca artist, Andrei și-a făcut debutul în showbiz ca dansator. Iată ce ne dezvăluie, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre colaborarea cu Inna, Corina Bud, Antonia și Andreea Bănică.

Solistul WRS și Emilian au câștigat trofeul concursului ”Te cunosc de undeva”

WRS și Emilian au obținut sâmbătă seară cel mai mare punctaj la “Te Cunosc de undeva”, sezonul al 18-lea cu o super transformare în Disturbed – The Sound of Silence. Artiştii au donat premiul în valoare de 15.000 de euro pentru o cauză nobilă.

În interviul exclusiv, acordat pentru Playtech Știri, WRS ne-a povestit cine l-a lansat în showbiz, cum a ajuns să lucreze pentru artiste de top, făcând totodată dezvăluiri despre cum sunt ele atunci când nu sunt pe scenă, în fața publicului.

Playtech Știri: Ai lucrat cu Inna, cu Andreea Bănică, cu Antonia. Cum sunt ele în concerte?

WRS: Cu Inna am lucrat doar în videoclipuri, însă cu restul fetelor am lucrat, da, am fost dansatorul lor. Eram foarte mic și am fost foarte surprins pentru că eu îmi imaginam că toate starurile, toate vedetele sunt ceva zeități, intangibile și am fost foarte plăcut surprins să văd că sunt oameni. Majoritatea artiștilor pe care i-am cunoscut până acum sunt oameni foarte sensibili și foarte naivi cumva. Mi-am dat seama că sunt făcuți din același aluat. Am învățat foarte multe de la ele și acum pun și eu în aplicare în proiectul meu.

WRS: “Am fost la preselecții la “Dansez pentru tine” trei ani la rând”

Playtech Știri: Sunt foarte mulți dansatori care își doresc să colaboreze cu artiști de top. Tu cum ai ajuns în preajma lor? Ai fost omul potrivit la locul potrivit? Te-a recomandat cineva?

WRS: Nu, prin multă muncă. Eu sunt din Buzău, făceam dans de când am fost mic, părinții mei sunt ambii dansatori. Am fost la preselecții la “Dansez pentru tine”, trei ani la rând, m-am dus și îmi doream foarte mult să intru. Acolo m-au observat coregrafi din România și mi-au zis: “Când o să te muți în București, dă-ne contactul tău și o să te sunăm”. Și chiar așa a fost, când m-am mutat în București au început primele joburi cu dansul, dar a fost multă muncă. Când m-am mutat aici a trebuit să fiu disciplinat, să merg la cursuri de dans.

Rengle i-a facilitat apariția în videoclipul Corinei Bud

Playtech Știri: Concret, cine te-a descoperit?

WRS: Rengle a fost cel care m-a sunat pentru primul videoclip, țin minte cu Corina Bud la Munky Funky. A fost primul meu videoclip. Și cu Boantă am colaborat, și cu Istvan, cu Miron, cu mai mulți, pentru că m-am ținut de treabă.

Playtech Știri: Cum ai ajuns în preajma Antoniei?

WRS: Cu Antonia am lucrat tot așa pentru că m-a sunat Rengle și mi-a zis: “Haide, vrei să mergi într-un concert cu Antonia?”. Dar asta tot așa după ce jucasem într-un videoclip al ei, la Jameia. Și așa am ajuns să lucrez cu Antonia și să devenim foarte buni prieteni.

WRS: “Antonia este un suflet atât de bun”

Playtech Știri: Când este tensionată, cum reacționează? Vă certa când greșeați un pic coregrafia? Era un fel de șefă?

WRS: Nu, a fost total relaxată, prietenă, cred că cel mai friendly artist cu care am lucrat vreodată Antonia a fost! Ea este o puștoaică, vrea să se distreze, vrea să se conecteze cu oamenii, mi se pare că este un suflet atât de bun, încât a avut foarte mult de suferit până acum, din cauza faptului că este un suflet atât de naiv și atât de bună ca persoană.

WRS: “Andreea Bănică este foarte tipicară”

Playtech Știri: Andreea Bănică cum este?

WRS: Uau! O nebună! Am avut atât de multe experiențe cu Andreea Bănică. Doamne, am fost prin Londra cu concerte, prin Tel Aviv, nu mai știu pe unde am fost și mă distram cu ea de nu mai puteam! Râdeam și cu ea și cu Lucian, soțul ei. De la Andreea am învățat foarte multe, este foarte tipicară, de exemplu. Îmi spunea: “Vezi că ai început să faci burtică!”. Foarte tipicară, ne ținea puțin pe sârmă, dar am învățat foarte mult că disciplină de la ea și armonia pe care o menține în familia ei este extraordinară, am petrecut multe momente frumoase, într-adevăr.