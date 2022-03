Will Smith i-a cerut scuze public actorului Chris Rock după ce l-a pălmuit la Gala Premiilor Oscar. Ce i-a transmis colegului său

La o zi după scenele de o violență extremă desfășurate pe scena Galei Premiilor Oscar, actorul Will Smith și-a cerut scuze public în fața colegului său, Chris Rock, și a milioanelor de oameni care au fost martorii gestului său incalificabil. Will Smith a recunoscut că se simte rușinat pentru modul în care a reacționat și a explicat motivul pentru care și-a pierdut controlul.

Will Smith și-a pălmuit colegul de breaslă în timpul decernării premiilor Oscar

Actorul Will Smith, în vârstă de 53 de ani, și-a pătat imaginea în fața publicului după un moment de violență manifestat în timpul Galei Premiilor Oscar, acolo unde s-a ridicat din public și s-a îndreptat către actorul de comedii, Chris Rock, care făcea o glumă pe seama coafurii Jadei Pinkett Smith, deși aceasta suferă de o afecțiune medicală care îu determină căderea părului.

Deși și-a cerut scuze pentru incident și în timpul acceptării trofeului pentru „cel mai bun actor în rol principal”, Will Smith a ținut să-și ceară iertare și pe pagina sa de Instagram, acolo unde a recunoscut că gestul său a fost total nepotrivit.

„Violența în toate formele sale este otrăvitoare și distructivă. Comportamentul meu de aseară la Premiile Oscar a fost inacceptabil și de neiertat. Glumele pe seama mea fac parte din meserie, dar o glumă despre starea medicală a Jadei a fost prea mult pentru mine și am reacționat emoțional. Aș dori să-mi cer scuze în mod public, Chris.

Am întrecut măsura și am greșit. Sunt jenat și acțiunile mele nu a fost un indiciu al bărbatului care vreau să fiu. Nu există loc pentru violență într-o lume a iubirii și a bunătății”, a scris Will Smith, luni, într-un mesaj publicat pe contul său de Instagram.