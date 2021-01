Vulpița, decizie de ultimă oră. Ce a făcut vedeta de la Acces Direct pentru fetița ei

Cu ce decizie neașteptată vine acum celebra Vulpița? Ce a făcut vedeta de la Acces Direct pentru fetița ei? Celebrul cuplu de la Blăgești a reușit să ajungă din nou în atenția tuturor.

Ce a făcut Vulpița pentru fiica ei?

Vulpița și Viorel ajung din nou în atenția românilor, după ultima decizie surprinzătoare luată de tânăra mămică. Nu au mai apărut pe micile ecrane, dar cu siguranță cei doi nu sunt uitați, mai ales că în memoria admiratorilor vor fi pentru încă o perioadă bună.

În urmă cu câteva momente, Vulpița a postat o fotografie cu micuța ei și le-a dat celor care o urmăresc o veste mult așteptată. Cei doi se află din nou în satul natal, pentru a fi aproape de copilul lor, dar asta nu e o decizie definitivă.

”Suntem acasa la Blagesti. Noi așa am gândit sa ne întoarcem acasa. Va pupam pe toți și îmi e dor de voi❤️”, a scris Vulpița pe contul de Instagram. Iar veștile bune nu se termină aici, pentru că Viorel a declarat că el și soția lucrează la o firmă de curățenie.

Controversatul cuplu s-a angajat

”Ne-am găsit o colaborare la o firmă de curățenie. Să nu mai zică oamenii că nu muncim. Cei de la firmă sunt foarte mulțumiți de noi. Am avut mai multe apartamente azi, în care am făcut curățenie. Câștigăm bine, nu ne plângem. Doar că ne cheamă pe colaborare, când are nevoie. Eu vreau un serviciu stabil. Și acolo cu serviciu stabil, și aici, la colaborare. Să dea Dumnezeu și Maica Domnului să-mi găsesc un loc de muncă stabil”, a declarat Viorel Stegaru.

Cei doi au demonstrat că lecțiile primite de la oamenii pe care i-au cunoscut de-a lungul timpului nu au fost în zadar, așa că au pus lenea în cui și acum se bucură amândoi de câte un salariu.

Fanilor le este dor de ea

„Știu, dar ce ai făcut cu Jador și cu Țanca Uraganu în imaginile alea indecente, habar are Viorel cum te-ai hârjonit tu la București cu acești indivizi și câte mai câte există imagini cu voi pe google pe Youtube?”, ”Vino înapoi, ție nu ți-e dor de viața acces direct. Erai un algocalmin pentru toată România”, ”Ești frumoasă ca o stele, tu mi-ai rupt inima-n doi, toate sufletele mele bate pentru tu și noi”, ”Vulpy, vino înapoi la acces, că mi-e dor de tineee”, sunt doar o parte din comentariile adresate Vulpiței pe rețelele de socializare.