Volodimir Zelenski rupe tăcerea despre adevăratul motiv pentru care războiul nu s-a terminat până acum. Cine sunt adevărații vinovați

Trupele rusești au început bătălia pentru Donbas, iar atacurile acestora s-au intensificat pe frontul estic. Omul lui Vladimir Putin amenință cu a doua fază a războiului, dar și cu arme noi folosite. Președintele ucrainean a transmis un nou mesaj către cei mai importanți lideri ai lumii, dar și către Vladimir Putin, căruia îi condamnă categoric ticăloșia și acțiunile inumane prin care ucide civili.

Serghei Lavrov a transmis în cursul zilei de marți un mesaj prin intermediul căruia a anunțat demararea celei de a doua etape a războiului, după ce Ucraina nu a știut să aprecieze retragerea trupelor rusești din Kiev și Cernigău.

Acesta a anunțat că noile operațiuni militare vor avea loc în estul Ucrainei, având ca scop eliberarea regiunilor Doneţk şi Lugansk.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, liderul ucrainean a transmis că armata rusă se caracterizează printr-o ticăloșie și o barbare absolute, luând în calcul acțiunile inumane care au dis la moartea a mii de oameni nevinovați. Mai mult, Volodimir Zelenski susține că armata rusă va rămâne în istoria lumii drept cea mai „inumană și barbară”.

Președintele Ucrainei și-a felicitat armata pentru rezultatele extraordinare de-a lungul cleor 55 de zile de război, subliniind faptul că se poate considera deasupra armatei ruse, cunoscută drept a doua sau a treia cea mai puternică din lume.

Zelenski nu a pierdut din vedere să amintească despre lipsa armamentelor necesare pentru a doborî trupele rusești. Acesta a afirmat categoric că trimiterea în timp util a armelor din partea celorlalte țări ar fi făcut ca acest război să fie terminat de mult.

„Dacă am fi avut acces la toate armele de care avem nevoie, pe care partenerii noştri le deţin şi care sunt comparabile cu cele utilizate de armata Federaţiei Ruse, am fi pus deja capăt acestui război şi am fi instaurat pacea şi ne-am fi eliberat teritoriul de sub ocupaţie”, a declarat Zelenski.