Volodimir Zelenski, mesaj ironic la adresa lui Vladimir Putin. Cum l-a umilit pe liderul Kremlinului după scufundarea crucișătorului „Moscova”

Volodimir Zelenski revine în atenția lumii cu un nou mesaj îndreptat către toți liderii mondiali, inclusiv pentru Vladimir Putin, în care vorbește despre tragediile provocate de trupele rusești în cele 50 de zile de război din Ucraina. Președintele ucrainean a dezvăluit care este principala țintă a liderului de la Kremlin, care și-ar fi propus totodată să scape de orice urmă de populație. În urma atacurilor asupra celei mai puternice nave de război a Rusiei, Zelenski a adresat către liderul rus un mesaj menit să sublinieze eșecul pe care îl trăiește Putin pe toate planurile.

Volodimir Zelenski amintește că Rusia nu și-a început invazia în Ucraina pe 24 februarie, dată vehiculată de toată lumea privind izbucnirea războiului ruso-ucrainean. Acesta spune că Putin a invadat Ucraina încă din 2014, atunci când a capturat Crimeea, pe care a transformat-o într-o bază militară.

Liderul ucrinean reproșează lumii întregi că a rămas pasivă, în detrimentul miilor de oameni uciși în toată această perioadă. Mai mult, Zelenski îl acuză pe Putin că repetă în Ucraina ceea ce a trăit Europa în cel de-al Doilea Război Mondial.

În continuare, Volodomir Zelenski a transmis că ținta principal a lui Putin este exterminarea populației din regiunile vizate. Mai mult, acesta se întreabă cu ce îl va ajuta pe liderul rus să distrugă localități și cartiere din Ucraina.

Președintele Ucrainei le-a mulțumit mai multor lideri pentru ajutorul acordat în toată această perioadă, exprimându-și surprinderea față de modul eroic în care au acționat persoane fără putere de decizie foarte mare.

„Această perioadă, aceste 50 de zile mi-au arătat mulţi lideri ai lumii într-un mod diferit (…) am văzut o mare generozitate la cei care nu sunt bogaţi ei înşişi. Am văzut hotărârea extraordinară a celor care nu au fost luaţi în serios de liderii globali. (…) Am văzut politicieni care se comportau ca şi cum nu ar avea nicio putere. Şi am văzut non-politicieni care au făcut mai mult în aceste 50 de zile decât nişte oameni de stat care pretindeau că sunt la conducere”, a declarat Volodimir Zelenski.