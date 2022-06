Volodimir Zelenski, mesaj de ultimă oră după ce a vizitat regiunile Zaporojie, Doneţk şi Luhansk. Cu cine s-a întâlnit acolo

Președintele Volodimir Zelenski a părăsit prima dată Kievul de la izbucnirea războiului la finalul lunii mai, atunci când a dorit să viziteze trupele ucrainene din Harkov, moment în care i-a felicitat pe supraviețuitori, oferindu-le medalii unora dintre ei, inclusiv femeilor. În cursul zilei de duminică, liderul ucrainean s-a deplasat în regiunile Zaporojie, Doneţk şi Luhansk, fiind marcat de cele găsite acolo, dar și de oameni pe care războiul i-a format.

Așa cum ne-a obișnuit încă de la începutul invaziei rusești, Volodimir Zelenski a transmis în cursul nopții de duminică spre luni un mesaj oficial către cetățeni, prin intermediul căruia a mărturisit ce a găsit în cele mai puternice afectate regiuni din Ucraina în urma bombardamentelor.

Acesta a reușit să vorbească cu oamenii din Mariupol, a decorat cei mai buni soldați și le-a aflat poveștile de război ale eroilor din Ucraina. Liderul ucrainean susține că a fost pus la curent cu situația actuală din Mariupol, acolo unde a vorbit cu soldații, pe unii dintre aceștia decorându-i.

„A fost o zi nesfârşită.Am fost în Zaporojie, regiunea Zaporojie. I-am arătat susţinere armatei noastre şi i-am decorat pe cei mai buni . Mi s-a prezentat raportul. Am fost pe poziţii”, a precizat Zelenski.

Președintele ucrainean a dat asigurări cu privire la rezolvarea problemelor pe care soldații supraviețuitori le întâmpină în acest moment. De asemenea, acesta a transmis mesaje de încurajare pentru adevărații eroi, explicându-le motivele pentru care ei trebuie să lupte în continuare.

„M-am întâlnit cu locuitori din Mariupol care au reuşit să scape cu viaţă din oraş, împreună cu copiii. Condiţiile sunt temporare, dar nu sunt rele. Am înţeles problemele lor dificile. Cred că le vom rezolva. Fiecare familie are propria poveste.

Președintele Ucrainei a mai transmis că s-a întâlnit cu liderul administraţiei regionale, cu şeful poliţiei, al serviciului de securitate şi cu unii primari din oraşele din regiune, sfătuindu-se împreună pentru a adopta cele mai bune decizii în continuare.

Volodimir Zelenski a mai transmis că s-a întors din zonele afectate de război extrem de încrezător în Ucraina și în forța pe care luptătorii ucrianeni o vor avea pentru a nimici trupele rusești.

„Apoi, împreună cu şeful biroului, ne-am îndreptat către est. Am fost la Lisichansk, am fost la Soledar. Sunt mândru de toţi cei pe care i-am întâlnit, cărora le-am strâns mâna, cu care am comunicat, pe care i-am susţinut.

Am adus ceva armatei. Nu voi da detalii. Şi v-am adus ceva de la ei. Este important. Am adus încredere. Şi putere. Le doresc să fie sănătoşi. Jos pălăria în faţa părinţilor lor”, a concluzionat preşedintele ucrainean.