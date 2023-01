Volodimir Zelenski, mesaj de ultimă oră cu privire la situația Ucrainei. Decizia luată de Emmanuel Macron, cu puțin timp în urmă

Volodimir Zelenski și-a exprimat în mesajul său zilnic nemulțumirea față de absența unei decizii occidentale cu privire la trimiterea mai multor tancuri Leopard 2, care să ajute țara să se apere de atacurile agresive ale Rusiei. Președintele ucrainean a dezvăluit că nevoia țării sale depășește numărul modic de tancuri despre care s-a discutat până în acest moment.

În ciuda recunoștinței sale către Occident, Zelenski nu a încetat niciodată să reamintească statelor aliate că este mai multă nevoie de ajutor din partea lor pentru ca Ucraina să se poată apăra împotriva Rusiei și chiar să iasă triumfătoare din acest război. Acesta a transmis, marți seară, că țara sa face eforturi constante pentru a umple lipsurile cu care se confruntă, dar pe de altă parte, nu uită să fie recunoscător față de cei care i-au acordta ajutor.

Liderul ucrainean a transmis un mesaj indirect și către Germania, țară care în ultimele zile a fost supusă unui val de presiune pentru a trimite tancuri Leopard 2, dar și pentru a fi de acord ca alte țări să trimită aceste tancuri de orgine germană.

Acesta a ținut să menționeze că aceste discuții trebuie să se finalizeze într-un mod concret, mai exact, trebuie să „se încheie cu decizii” favorabile pentru Ucraina din partea Germaniei.

Cu privire la relația Ucrainei cu Franța, Volodimir Zelenski a lăudat, ieri, inițiativa președintelui Emmanuel Macron de a susține și a întări apărarea aeriană a Ucrainei. Cei doi au purtat discuții ample în acest sens, iar concluzia negocierilor dintre cei doi președinți a fost aceea că Franța va consolida artileria ucraineană.

„Astăzi am continuat maratonul nostru diplomatic şi avem noi rezultate concrete pentru apărarea noastră, care sunt foarte importante. Astăzi am avut negocieri ample cu preşedintele Franţei, Macron.

Am discutat multe subiecte. Îi mulţumesc domnului preşedinte pentru disponibilitatea de a consolida apărarea aeriană a Ucrainei şi de a extinde cooperarea noastră în domeniul blindat.

Acest element blindat devine din ce în ce mai important pentru situaţia de pe front. La fel este şi elementul de artilerie. Le mulţumesc personal Franţei şi lui Emmanuel pentru deciziile atât de necesare de a consolida artileria ucraineană”, a spus Volodimir Zelenski.