În cursul serii de marți, Volodimir Zelenski a făcut apel la Occident pentru mai multă implicare în război, după ce Vladimir Putin ar urma să mobilizeze toate forțele, cu scopul de a obține victorie împotriva Ucrainei. În ciuda planurilor malefice ale liderului rus, omologul său ucrainean a dezvăluit țara care i-a oferit sprijin necondițonat, dar și restul țărilor care pot contribui favorabil la o victorie.

Liderul ucrainean a făcut apel la susținerea occidentală în repetate rânduri, iar răspunsurile nu au întârziat să apară. Astfel, marți seară, Volodimir Zelenski a dezvăluit cele cinci țări care ar putea contribui semnificativ la obținerea unei victorii bine meritate. Printre acestea se regăsește și Marea Britanie, al cărui ministru al Apărării a promis susținerea necondiționată în umătorul an, astfel încât, Ucraina să învingă Rusia.

Volodimir Zelenski a dezvăluit că a „discutat despre continuarea cooperării în domeniul apărării” cu premierul Rishi Sunak în cadrul unei convorbiri telefonice avute ieri. Liderul ucrainean a scris pe Twitter: „Am convenit să ne intensificăm eforturile pentru a ne apropia victoria în acest an. Avem decizii concrete în acest sens”.

La rândul său, premierul Sunak a transmis că Ucraina poate „conta pe Marea Britanie pentru a continua să o sprijine pe termen lung”, transmițându-i lui Zelenski că țara sa lucrează la furnizarea de echipamente suplimentare în următoarele săptămâni și luni pentru a asigura victoria Ucrainei pe câmpul de luptă.

Discuția dintr cei doi a fost purtată în timp ce orașul Ivanivka, situat pe linia frontului, în regiunea Luhansk, a fost lovit de bombardamente, iar serviciile de urgență s-au luptat pentru a stinge incendiile.

„Sunt recunoscător Regatului Unit pentru acordurile foarte concrete la care s-a ajuns, în primul rând în domeniul apărării. Astăzi, în conversaţia cu prim-ministrul (Rishi) Sunak, am simţit că percepem în egală măsură importanţa acestui an, perspectivele acestui an, faptul că este posibil să obţinem un avantaj crucial chiar acum, nepermiţând Rusiei să recâştige într-o direcţia sau alta a frontului”, a menţionat liderul de la Kiev.