Vloggerii plătiți de Firea care aproape te iau la mișto: de ce au dat mașina pe autobuz

Companiile, private sau publice, au început să colaboreze tot mai des cu persoane influente de pe internet. Fiind vorba de mulți bani primiți, așa-numiții influenceri, fie ei vloggeri sau bloggeri, acceptă să promoveze anumite produse sau servicii, care nu de multe ori sunt ceea ce par. Este și cazul ultimei campanii pe care Primăria Capitalei o derulează pentru a celebra 110 ani de la înființarea STB – Societatea de Transport București.

Dacă ar fi să te iei după ultima campanie derulată de Primăria Capitalei pentru a celebra 110 ani de la înființarea STB, Bucureștiul este un oraș în care doar cei care vor să piardă timpul în trafic apelează la mașină. Autobuzele nu sunt deloc aglomerate, vin la timp, au aer condiționat și chiar WiFi gratuit.

Și, mai mult, ai și o aplicație care te îndrumă spre cea mai apropiată stație de tramvai sau autobuz și-ți spune ce mijloc de transport în comun trebuie să iei ca să ajungi la destinație.

Primăria Capitalei, condusă de Gabriela Firea, caută să livreze această imagine, una a unui oraș demn de a fi o capitală europeană. Numai că…e complet diferită de cea reală.

Whats UP a dat startul campaniei STB

Campania derulată de STB, societate aflată în subordinea Primăriei Capitalei, a debutat zilele trecute cu un imn închinat transportului în comun, piesă cântată de Whats UP. E un artist apropiat de Primăria Capitalei, cu care municipalitatea a mai colaborat și în trecut.

Piesa se numește ”Orașu-n mișcare”, are și videoclip și te îndeamnă să-ți lași mașina în parcare și să te deplasezi cu autobuzul și tramvaiul. În videoclip, artistul apare alături de mai mulți influenceri și bloggeri, printre care BRomania, Mihai Hash și Alex Ghiduș. Încă de la început, această campanie a ridicat mai multe semne de întrebare.

Clipul nu a fost marcat în niciun fel ca fiind unul publicitar, adică plătit, în acest caz, de o instituție publică. Artistul nu a menționat faptul că piesa face parte din campania STB și că a fost plătit de Primăria Capitalei din banii bucureștenilor.

Adică acei bani adunați de primarul-general Gabriela Firea, prin instituțiile pe care le coordonează, primar care spunea că Bucureștiul este într-un „faliment nedeclarat”.

Cum încearcă să te convingă vloggerii plătiți de Firea că Bucureștiul e lapte și miere

Campania STB nu s-a oprit, însă, doar la clipul finanțat din bani publici. Pe mai departe, vloggerii care apar în clip au venit cu propriile versiuni despre lejeritatea cu care te poți deplasa cu autobuzul sau tramvaiul în București.

Clipurile au fost postate pe canalele media deținute de aceștia și, cum era de așteptat, mulți fani le-au atras atenția că promovează servicii care, în realitate, nu există. Unii dintre vloggeri, precum Mihai Hash și Alex Ghiduș, decid să-și lase mașinile în parcare și să circule cu autobuzul.

Ei notează că așa ajung mai repede la destinație și că merg în condiții extrem de bune. Oricine s-a deplasat vreodată cu tramvaiul sau autobuzul prin București știe că nu e deloc așa.

Mai mult, vloggerii nu și-au informat fanii că au fost plătiți pentru promovarea unei „realități” care…nu există. Potrivit Paginademedia.ro, agenția care se ocupă de proiect este Treasure Island.

Bugetul campaniei, despre care Societatea de Transport București spune că va avea mai multe etape, este de 954.900 de lei (aproximativ 200.000 de euro). O parte din acești bani au ajuns și la vloggerii care au început să promoveze autobuzele și tramvaiele STB.

După ce li s-au cerut răspunsuri tuturor, doar vloggerul Mihai Hash a postat pe Youtube un comentariu la clipul în care susținea că renunță la mașina pentru a merge cu autobuzul. El spun că „Dragilor, acest clip este realizat in parteneriat cu STB-ul cu ocazia aniversarii a 110 ani de existenta. Oamenii astia au adus autobuze noi care vor intra in curand pe toate liniile si eu impreuna cu alti cativa colegi din industrie am avut ocazia sa ne plimbam cu ele prin oras.

Stiu ca nu sunt toate autobuzele asa noi si frumoase, cu aer conditionat si cu wifi, stiu ca sunt ore la care sunt foarte aglomerate si stai inghesuit pana la destinatie, stiu ca sunt chestii care nu sunt roz dar pe nicaieri nu sunt. Cand eram student tot BUS Klasse o ardeam si eu 🙂 Ideea insa nu e cu ce merg sau nu merg eu, ideea e ca se incearca o schimbare! Si asta nu poate sa vina decat de la noi toti!”

Vezi mai jos cum se dau vloggerii jos din mașini de lux și aleg să meargă cu autobuzele STB: